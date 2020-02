Jecken verwandeln Sporthall...

Re­gie­ren ab so­fort an der Sunner­bie­ke: Prin­zes­sin Klau­dia I. (Hom­mel) und Prinz Lars I. (Schrö­der). Fo­to: San­dra Ca­s­trup

Je­cken ver­wan­deln Sport­halle in mär­chen­haf­tes Toll­haus 71. Kostüm­ball an der Sunner­bieke läu­tet die Ä­gide von Lars I. und Klau­dia I. ein Kun­ter­bunte Süßig­kei­ten, eine ganze Sims-Sippe und kul­leräu­gige Frosch­kö­nige ha­ben beim 71. Kostüm­ball in Müs­sen ein­träch­tig mit­ein­an­der ge­fei­ert. Po­li­ti­sche Bot­schaf­ten steck­ten in die­sem Jahr un­ter kaum ei­ner Nar­ren­kappe an der Sunner­bie­ke. We­der Greta noch Trump wur­den in den El­lern­hüch­ten ge­sich­tet. Statt­des­sen be­wie­sen die Je­cken in der aus­ver­kauf­ten Sport­halle Krea­ti­vität, die fan­ta­sie­vol­len Kostü­mie­run­gen ü­ber­tra­fen alle Er­war­tun­gen. "Wir woll­ten heute kein erns­tes Thema prä­sen­tie­ren, son­dern end­lich mal einen ech­ten Prinz be­zie­hungs­weise eine echte Prin­zes­sin küs­sen", ver­riet die bes­tens auf­ge­legte Gruppe "Frosch­kö­nig", die samt gol­de­ner Ku­gel und ver­zau­ber­tem Brun­nen in die Halle ein­zog. "Kleine Wün­sche kos­ten 50 Cent, große Wün­sche zwei Eu­ro", er­klärte Ste­fan Ha­ber­noll. Währendes­sen war es der Se­cu­rity nicht ge­lun­gen, der Aus­brei­tung von Fake-News Ein­halt zu ge­bie­ten. "­Die Stre­cke vom Köl­ner Ro­sen­mon­tags­zug wird er­wei­tert und führt nun durch Bil­ling­hau­sen." Ok, da­mit konn­ten Kar­ne­valsprä­si­dent Ingo Sun­der­mann und sein Vize Diet­rich Neu­ser le­ben. Nicht je­doch mit der Nach­richt: "Ab 2021 gibt es keine Prin­zen­paare mehr." Des­halb fa­ckelte der El­fer­rat nicht lange und ließ mit ei­nem drei­fa­chen, don­nern­den "­Sunner­bieke-El­lern­hüch­te" das neue Prin­zen­paar ein­zie­hen: Lars I. (Schrö­der) und Klau­dia I. (Hom­mel) wer­den in die­ser Ses­sion das när­ri­sche Volk re­gie­ren. Die stell­ver­tre­tende Bür­ger­meis­te­rin Sa­bine Fieke ü­ber­reichte den Rat­haus­schlüs­sel, Pas­tor Hol­ger Teßnow das Zep­ter. Und dann wurde ganz real der rote Tep­pich aus­ge­rollt. Für "Mr. Kar­ne­val" Wolf­gang Kuh­le­mann und seine Frau Ger­har­da, die nach 50 Jah­ren im El­fer­rat ihre Plätze räu­men wol­len. Ingo Sun­der­mann ü­ber­reichte einen für die­sen An­lass ex­tra ein­ge­führ­ten Eh­ren­or­den mit den dan­ken­den Wor­ten: "Wolf­gang, du hast die­sen El­fer­rat maß­geb­lich ge­präg­t." Die Tanz-Garde un­ter der Lei­tung von Ma­rie Al­brink stand Spa­lier und brachte mit den an­sch­ließen­den Auf­trit­ten den Saal zum Ü­ber­ko­chen. Die Band "Mu­sic and Fun" konnte das Feier-Pu­bli­kum die ganze Nacht auf der Tanz­fläche hal­ten. Die mit Span­nung er­war­tete Kostüm­prä­mie­rung ent­schied die Gruppe "S­tern­zei­chen" für sich. In der Ka­te­go­rie Ein­zel­preise teil­ten sich "­Der Fluch der Me­du­sa" und "Wie die Zeit ver­geht" (Kleid und An­zug aus Zei­tungs­pa­pier) den ers­ten Platz. (LM­H/sc)

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

