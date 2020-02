Freizeitanlage für 2020 ge...

Bis zu drei An­stri­che ver­pas­sen die Ak­ti­ven des Bau­trupps der höl­zer­nen Fassade der bei­den Hüten, die in der wär­me­ren Jah­res­zeit eine be­liebte Lo­ca­tion für Open air- Fei­ern sind. Fo­to: afk

Frei­zeit­an­lage für 2020 gerüs­tet Hei­mat- und Mu­se­ums­ver­ein un­ter­zieht Kirch­berg­hüt­ten ei­ner Grundsa­nie­rung Die meis­ten Men­schen be­rei­ten sich in die­sen Ta­gen auf die Weih­nachts­fei­er­tage vor. Den "­Bau­trupp" des Hei­mat- und Mu­se­ums­ver­eins Lügde hat da­ge­gen nach draußen ge­zo­gen: Die Frei­zeit­an­lage "Kirch­berg­hüt­ten", so sa­hen es die en­ga­gier­ten Ver­eins­mit­glie­der, be­durf­ten drin­gend ei­ner Re­stau­rie­rung und Sa­nie­rung. "Wir woll­ten noch vor Weih­nach­ten mit al­lem fer­tig sein", er­klärt Vor­stands­bei­sit­zer Gün­ter Pask­ar­beit, der die Fe­der­führung der Sa­nie­rungak­tion ü­ber­nahm. 1979 er­rich­ten die Mit­glie­der des Ver­eins die Frei­zeit­an­lage auf dem Kirch­berg ober­halb von Lüg­de. Zwei urige Holz­hüt­ten mit Sitz­ge­le­gen­hei­ten für rund hun­dert Per­so­nen, ein ein­ge­bau­ter Grill, eine Toi­lette und eine Außen­an­lage mit wei­te­ren fest in­stal­lier­ten Sitz­ge­le­gen­hei­ten, meh­re­ren Spiel­geräten so­wie ei­ner ei­ge­nen Was­ser­ver­sor­gung kön­nen seit An­fang der 80er Jahre zwi­schen Früh­jahr und Herbst von der Be­völ­ke­rung zum Fei­ern ge­mie­tet wer­den. Da alle Ge­bäude und Möb­lie­run­gen der ge­sam­ten An­lage aus Na­tur­holz be­ste­hen, be­dür­fen sie der ste­ten Un­ter­hal­tung und Pfle­ge. Nied­rige Tem­pe­ra­tu­ren, böi­ger Wind und Re­gen schreck­ten den Bau­trupp mit Jür­gen Gans­ler, Rein­hold Ho­haus, Jo­sef Hop­pen­stock, Franz und Wal­ter Ten­nie so­wie Gün­ter Pask­ar­beit nicht ab. Die bei­den Holz­ge­bäude benötig­ten einen neuen Schutz­an­strich. "20 Jahre lang ist das nicht ge­sche­hen. Da muss­ten wir drin­gend ran", sagt Pask­ar­beit. Zwei- bis drei­mal wurde je­der Qua­drat­me­ter der Außen- und In­nen­wände ü­ber­stri­chen, da­mit sie die nächs­ten Jahre schad­los ü­ber­ste­hen. Au­gen­fäl­lig sind die neuen Spiel­geräte: Schau­kel und Wip­pen wur­den kom­plett er­neu­ert, weil die al­ten Höl­zer ver­rot­tet wa­ren. Die Frei­wil­li­gen wähl­ten Lär­chen aus ei­nem Wald­gelände der Stadt am Hum­berg aus, fäll­ten die Bäu­me, schäl­ten sie und bau­ten sie auch be­reits an ih­rem neuen Be­stim­mungs­ort auf. "­Die kön­nen jetzt ü­ber Win­ter gut aus­damp­fen. Im Früh­jahr be­kom­men sie dann den Schutz­an­strich", kün­digt das Vor­stands­mit­glied an. Der Zu­gang zu den Holz­hüt­ten wird auf­ge­schot­tert, so dass auch Geh­be­hin­derte in Zu­kunft bar­rie­re­frei ins In­nere ge­lan­gen kön­nen. Und auch die Wege er­hal­ten eine neue Schot­ter­decke. An der Zaun-Um­gren­zung der An­lage zum Ar­mi­ni­us­weg legte der Bau­trupp aus dem Schnitt­gut des Grund­stücks eine so­ge­nannte Ben­jes­he­cke an, die von Vö­geln und Kriech­tie­ren gern ge­nutzt wer­den. Wer vor­hat, die Kirch­berg­hüt­ten in 2020 zu bu­chen, sollte sich un­ter der Te­le­fon­num­mer (05281) 78256 früh­zei­tig mit Fa­mi­lie Rü­sen­berg in Ver­bin­dung set­zen. (LM­H/afk)

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

