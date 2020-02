Tiefe Töne erklingen Tuba ...

Tiefe Töne er­klin­gen Tuba Quar­tett "Heavy Mätt­l" spielt Lem­go. Tiefe Töne er­fül­len am Sonn­tag, 2. Fe­bruar, das We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Bra­ke. Denn um 11.30 Uhr steht das Kon­zert "­Deep Brass" auf dem Pro­gramm. Freuen kann man sich auf das Tuba-Quar­tett "Heavy Mätt­l". Im Gepäck ha­ben die vier Mu­si­ker mit­reißende Werke un­ter an­de­rem von An­ton Bruck­ner, Jo­hann Se­bas­tian Bach, En­ri­que Cre­spo, John Ste­vens und Mike For­bes. "Auch im neuen Jahr gas­tie­ren Mu­si­ker des Lan­des­thea­ters Det­mold wie­der in außer­ge­wöhn­li­chen Kon­stel­la­tio­nen und Pro­gram­men bei uns im Mu­se­um. Wir freuen uns sehr ü­ber die Ko­ope­ra­tion", sagt Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes. Das En­sem­ble "Heavy Mätt­l" be­steht aus Matt­hias Weiß und Matt­hias Im­kamp am Eu­pho­nium so­wie Matt­hew Seg­ger und Alex­an­der Ko­chen­dor­fer an der Tu­ba. Tickets gibt es für 16 Euro (erm. 8 Eu­ro) di­rekt an der Mu­se­ums­kasse und un­ter (05261) 94500. (LMH)

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

