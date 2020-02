Texte von Jelinek "Liebling...

Texte von Je­li­nek "­Lieb­lings­stücke" am 4. Fe­bruar Det­mold. Das Lan­des­thea­ter ist zu Gast bei der Buch­hand­lung "­Kafka + Co.". El­friede Je­li­nek ist eine Au­to­rin, die zwar viele nicht ge­le­sen, ü­ber die aber alle eine Mei­nung ha­ben. Sie schreibt Prosa und Dra­men, die keine zen­trale In­ter­pre­ta­tion zu­las­sen, die das Herz ih­rer Texte trä­fe. Die lei­tende Schau­spieldra­ma­tur­gin Lea Red­lich wird mit den Schau­spie­le­rin­nen Ver­ena Karg und Alex­an­dra Rie­mann und mu­si­ka­li­scher Be­glei­tung im Rah­men der Reihe "­Lieb­lings­stücke" ihre Her­zens­au­to­rin vor­stel­len. Los geht es am Diens­tag, 4. Fe­bruar, um 19.30 Uhr. Kar­ten­vor­ver­kauf in der Buch­hand­lung. (LMH)

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

Drucken | Versenden