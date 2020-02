Zwischen Sittlichkeit und Selb...

Zwi­schen Sitt­lich­keit und Selbst­be­stim­mung Opern­schule bringt Kam­me­ro­per Al­bert Her­ring ins Det­mol­der Som­mer­thea­ters Det­mold. Am kom­men­den Wo­chen­ende bringt die Opern­schule der HfM Det­mold die Kam­me­ro­per Al­bert Her­ring des eng­li­schen Kom­po­nis­ten Ben­ja­min Brit­ten auf die Bühne des Det­mol­der Som­mer­thea­ters. Das Li­bretto ba­siert auf Vor­lage des eng­li­schen Büh­nen­re­gis­seurs Eric Cro­zier nach der No­velle Le ro­sier de Ma­dame Hus­son von Guy de Mau­passant. Pre­miere ist am Sams­tag, 1. Fe­bruar um 19.30 Uhr. Die zweite Auf­führung fin­det am Sonn­tag um 18 Uhr statt. Ein­tritts­kar­ten sind im Wert von acht Euro im Vor­ver­kauf im Haus der Mu­sik, im Netz un­ter ww­w.ticke­ton­li­ne.de so­wie an der Abend­kasse er­hält­lich. Die Hand­lung der Oper bil­det eine ty­pi­sche eng­li­sche Klein­stadt­sze­ne­rie mit all ih­ren Kli­schees ab: Je­der re­det ü­ber den an­de­ren. Im Mit­tel­punkt steht das Le­ben in der vir­tu­el­len Stadt Lox­ford um 1900, in der Sitt­lich­keit und Mo­ral ab­han­den­ge­kom­men sind: Ein al­ter Brauch soll wie­der­be­lebt wer­den, um Ab­hilfe zu schaf­fen: Die Mai­kö­ni­gin. Im Dorf wird je­doch kein ein­zi­ges wohl­er­zo­ge­nes Mäd­chen ge­fun­den, das diese Cha­rak­terei­gen­schaf­ten mit­bringt. Man hofft statt­des­sen auf Al­bert Her­ring, den Sohn ei­ner Gemü­sehänd­le­rin, der nur vor­gibt, die sitt­li­chen Vor­schrif­ten zu er­fül­len. Im tiefs­ten In­nern möchte er je­doch et­was er­le­ben. Po­si­tiv be­flü­gelt wird seine ei­gent­li­che Ge­sin­nung durch das be­freun­dete Pär­chen Nancy und Sid, die ihm auf dem Fest­ban­kett zu sei­nen Eh­ren heim­lich Rum in die Li­mo­nade mi­schen. Be­trun­ken schleicht sich Al­bert Her­ring da­von. Nach­dem die Hin­ter­blie­be­nen die Mai­krone fin­den, wird vor­erst der Tod des Ver­miss­ten be­trau­ert. Die­ser ist aber ins Nach­bar­städt­chen ge­fah­ren, um dort die Nacht zum Tage zu ma­chen. Nach sei­ner Rück­kehr ge­steht er all dies und stößt auf Empörung, außer bei Sid und Nan­cy. Al­bert Her­ring ist stolz, end­lich ein­mal den Schritt in ein selbst­be­stimm­tes Le­ben ge­macht zu ha­ben. Die Mu­si­ka­li­sche Lei­tung der dies­jäh­ri­gen Win­ter­pro­duk­tion liegt in den Hän­den von Fa­bio Vett­rai­no. Er di­ri­giert das Hoch­schu­lor­che­s­ter in ei­ner Kam­mer­be­set­zung. Re­gie und Büh­nen­bild stam­men von Tho­mas Mitt­mann, die Kostü­mie­rung hat An­drea Kölz­cer ü­ber­nom­men. Es sin­gen Stu­die­rende der Opern­schu­le. Zahl­rei­che Dar­stel­ler ab­sol­vie­ren mit ih­rer Par­tie ihre Ab­schluss­prü­fung.

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

