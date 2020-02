Weiße Rosen gegen Fremdenh...

Schü­ler des Stadt­gym­na­si­ums zün­den Ker­zen für die Op­fer des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus an.

Weiße Ro­sen ge­gen Frem­den­hass Zen­trale Ge­denk­feier für die Op­fer des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus im Stadt­gym­na­sium Bei der zen­tra­len Ge­denk­feier un­ter dem Motto "­Stimme ge­ben – Ge­sicht zei­gen" im Stadt­gym­na­sium ha­ben Schü­ler, Leh­rer und Gäste an die Op­fer des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus er­in­nert. Am 27. Ja­nuar 1945 be­freite die Rote Ar­mee das KZ Ausch­witz. Mehr als eine Mil­lion Men­schen wurde in dem größten Ver­nich­tungs­la­ger ver­gast, er­schos­sen oder zu Tode ge­schun­den. Ins­ge­samt star­ben durch die Na­zis mehr als sechs Mil­lio­nen Men­schen. Schwarz ge­klei­det, mit ei­ner weißen Rose am Kra­gen, be­tra­ten 20 Schü­ler nach und nach die Büh­ne. Die Elft- und Zwölft­kläss­ler hat­ten in ei­ner Ar­beits­gruppe einen sehr per­sön­li­chen Weg ge­wählt, sich mit den grau­sa­men Ver­bre­chen der Ver­gan­gen­heit aus­ein­an­der­zu­set­zen. Die Annähe­rung an Ein­zel­schick­sale berührte die Schü­ler be­son­ders. "­Sie wa­ren so alt wie wir jetzt sind, man­che so­gar noch jün­ger", stellte Schü­le­rin Ca­ro­lin Ri­leit fest. "­Sie wa­ren wun­der­bare Men­schen mit ih­ren in­di­vi­du­el­len Ge­schich­ten." Auch ein Be­such der Ge­denkstätte Ber­gen-Bel­sen im Herbst ver­gan­ge­nen Jah­res hat Spu­ren hin­ter­las­sen. Die grau­en­vol­len Ta­ten ließen die Schü­ler während ih­rer Auf­ar­bei­tung der Ge­schichte teils sprach­los zurück, wie sie während der Ge­denk­feier deut­lich mach­ten. Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler fand eben­falls nur schwer Wor­te, die Grau­sam­kei­ten zu be­schrei­ben und ap­pel­lierte zu­gleich: "Ei­nes der grau­en­volls­ten Din­ge, die auf die­ser Welt pas­siert sind, sollte eine War­nung für die Zu­kunft sein, dass so et­was nicht noch ein­mal pas­sie­ren dar­f." Das wol­len auch die Schü­ler des Stadt­gym­na­si­ums. Man wolle auf das Leid, das Men­schen, die in den Au­gen der Na­zis an­ders wa­ren, auf­merk­sam ma­chen. "Wir ste­hen hier, um Ge­sicht zu zei­gen und den Op­fern des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus eine Stimme zu ge­ben", sagte eine Schü­le­rin zu den knapp 200 Be­su­chern in der Au­la. "Wir dür­fen nie­mals ver­ges­sen." Das be­ton­ten die Schü­ler, in­dem Ker­zen an­ge­zün­det und weiße Ro­sen ab­ge­legt wur­den. "­Mit dem Licht wol­len wir die dunklen Ta­ten er­hel­len und die weißen Ro­sen sind ein Zei­chen des Wi­der­stan­des ge­gen den An­ti­se­mi­tis­mus", er­klärte ein Schü­ler. Ne­ben sze­ni­schen Dar­stel­lun­gen gehör­ten mu­si­ka­li­sche Bei­trä­ge, eine Fo­to­prä­sen­ta­tion und eine Aus­stel­lung zum Pro­gramm. Im Rah­men der Reihe "Erin­nern und Ge­den­ken" fin­det am mor­gi­gen Sonn­tag, 2. Fe­bruar, im Kino Film­welt eine Film­ma­ti­nee "­Die Un­sicht­ba­ren – Wie wol­len wir le­ben" mit ei­ner Ein­führung von Gu­drun Mitschke-Buch­holz statt. Be­ginn ist um 11.30 Uhr. Am Diens­tag, 4. Fe­bruar, steht ein Vor­trag mit Dis­kus­sion im Lan­des­ar­chiv NRW in der Willi-Hoff­mann-Straße an. Be­ginn ist um 18 Uhr. Hier geht es um "Zwangs­ste­ri­li­sa­tion und Eutha­na­sie im Na­tio­nal­so­zia­lis­mus und ihre Auf­ar­bei­tung in OW­L". Die Le­sung mit Mu­sik im Rat­haus "Fa­schist wer­den – eine An­lei­tung!" (Frei­tag, 7. Fe­bruar) ist aus­ver­kauft. Auf­grund der großen Nach­frage könnte es zu ei­nem späte­ren Zeit­punkt eine wei­tere Auf­lage ge­ben. (LMH)

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

