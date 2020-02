CDU schickt Jörg Thelaner ins...

No­mi­niert: Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat Jörg The­la­ner (links) stellte seine Ziele vor. Glück­wün­sche gabs von Jo­sef Ho­ven­jür­gen (Ge­ne­ral­se­kretär der CDU Nord­rhein-West­fa­len) und Mi­chael Schwab (stell­ver­tre­ten­der CDU-Stadt­ver­bands­vor­sit­zen­der). Fo­to: Chris­tian Frit­ze­meier

CDU schickt Jörg The­la­ner ins Ren­nen Der Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat stellt seine Ideen und Ziele für viele Be­rei­che der Re­si­denz­stadt vor Nun ist es of­fi­zi­ell: Die CDU Det­mold zieht mit Jörg The­la­ner als Be­wer­ber um das Amt des Bür­ger­meis­ters in den Kom­mu­nal­wahl­kampf. Bei der Auf­stel­lungs­ver­samm­lung im Re­stau­rant Kohl­pott folg­ten die knapp 50 an­we­sen­den Par­tei­mit­glie­der da­mit bei ei­ner Ent­hal­tung ein­stim­mig dem Vor­schlag des Stadt­ver­bands­vor­stan­des. "Ich möchte Bür­ger­meis­ter wer­den und habe Chan­cen zu ge­win­nen. Auch wenn es am Ende nur eine Stimme mehr sein soll­te, werde ich die Auf­gabe an­neh­men", kün­digte The­la­ner un­ter Bei­fall der an­we­sen­den Par­tei­freunde und Gäste an. The­la­ner ist ver­hei­ra­tet, hat einen Sohn und wohnt seit sei­nem drit­ten Le­bens­jahr in Hei­de­nol­den­dorf. In sei­ner Be­wer­bungs­rede stellte der 57-jäh­rige Po­li­zei­be­amte seine Ideen und Ziele für Det­mold vor: "Wir als CDU ste­hen für eine sau­bere Um­welt mit ei­nem zu­ver­läs­si­gen ÖPNV-An­ge­bot, für eine gute und fahr­rad­freund­li­che In­fra­struk­tur, für ein le­bens­wer­tes Um­feld und ein ver­nünf­ti­ges Mit­ein­an­der zwi­schen den Bür­gern." Im so­zia­len Be­reich müsse ne­ben der Un­ter­stüt­zung von Al­lein­er­zie­hen­den und Fa­mi­lien mit ge­rin­gem Ein­kom­men auch schwer­punkt­mäßig die In­te­gra­tion von Ge­flüch­te­ten si­cher­ge­stellt so­wie die auf­su­chende Ju­gend­ar­beit ge­för­dert wer­den. Als Po­li­zei­be­am­ter liege ihm zu­dem das Thema Si­cher­heit, Sau­ber­keit und Ord­nung be­son­ders am Her­zen. "Ein gu­ter öf­fent­li­cher Dienst benötigt aber auch gu­tes Per­so­nal. Wir ste­hen für ein gu­tes Ar­beits­klima in der Ver­wal­tung, da­mit die Ar­beit für un­sere Stadt auch at­trak­tiv bleib­t." Darü­ber hin­aus be­kannte sich The­la­ner zu den Frei­wil­li­gen Leis­tun­gen für Sport­ler, Eh­ren­amt­li­che, Kul­tur­part­ner und Hei­mat­ver­trie­bene so­wie zu den kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen. "In Det­mold benöti­gen wir ein viel­fäl­ti­ges An­ge­bot, das ne­ben der Hoch­kul­tur auch Main­stream-Events be­reit­häl­t", be­tonte er. Bei al­len Vor­ha­ben wolle er als Bür­ger­meis­ter auf eine so­lide Fi­nan­zie­rung und all­ge­mein auf einen ge­ord­ne­ten städ­ti­schen Haus­halt ach­ten. (LMH)

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

Drucken | Versenden