Verwicklungen beim "Love-Joggi...

Die Ret­zer Bühne fie­bert der Pre­miere ent­ge­gen: Das En­sem­ble freut sich auf die Auf­für­hun­gen des Stücks „Love­jog­ging". Hin­ter dem Sofa (von links) sind An­dreas Land­au, Mo­nika We­ber und Heiko Wel­sche zu se­hen; auf dem Sofa sit­zen (von links) Neu­zu­gang Alina We­ber und Nina Jo­se­phs. Fo­to: Ret­zer Bühne

Ver­wick­lun­gen beim "Love-Jog­ging" Die Ret­zer Bühne fie­bert der Pre­miere am Sams­tag, 15. Fe­bruar, ent­ge­gen In der Spiel­zeit 2020 prä­sen­tiert die Ret­zer Bühne un­ter der Re­gie von Su­sanne Ha­be­nicht eine Komö­die in zwei Ak­ten von De­rek Ben­field (Deutsch von Ma­ri­anne We­no, er­schie­nen im Deut­schen Thea­ter­ver­lag). Am Sams­tag, 15. Fe­bruar, um 19.30 Uhr fin­det die Pre­miere der Komö­die im Gast­haus Rick­meyer in Ret­zen, Alte Land­straße 51, statt. Bei Schnit­zel und Ge­trän­ken kön­nen die Zu­schauer wie­der eine kurz­wei­lige Pre­miere des Büh­nenstücks er­le­ben. Nach zehn Vor­stel­lun­gen im Gast­haus Rick­meyer fol­gen Ende März noch zwei wei­tere Vor­stel­lun­gen im Kur- und Stadt­thea­ter in Bad Sal­zu­flen. ­Die Ge­schichte des Stücks "Love-Jog­ging" in Kurz­form. Je­den Mitt­woch geht Brian jog­gen – so glaubt es je­den­falls seine Frau Hil­ary. Brian joggt aber nur bis zur Woh­nung sei­nes Freun­des Ge­or­ge, um sich dort mit Wendy zu ei­nem ro­man­ti­schen Tête à Tête zu tref­fen. In der glei­chen Zeit nutzt Ge­orge die Ge­le­gen­heit für ein eben­sol­ches Tref­fen mit Hil­ary in der Woh­nung von Brian. Al­les ist gut or­ga­ni­siert, kei­ner ahnt von den Ma­chen­schaf­ten des an­de­ren, bis…. ja, bis Ge­or­ges Frau Jes­sica früher als ge­plant von ei­ner Reise zurück­kommt. So nimmt der Wahn­sinn sei­nen Lauf. Ein Büh­nenstück, bei dem kein Auge tro­cken bleibt, teilt die Ret­zer Bühne mit. Ein Muss für die Fans der Ret­zer Bühne und die, die es noch wer­den wol­len. Wie je­des Jahr wird die Ret­zer Bühne bemüht sein, die Zu­schauer mit Hu­mor und Spiel­freude zu be­geis­tern. Wer noch Kar­ten er­wer­ben möch­te, muss sich er­fah­rungs­gemäß be­ei­len. Ab 31. Ja­nuar sind Kar­ten nur noch ü­ber das Gast­haus Rick­meyer er­hält­lich un­ter Ruf­num­mer (05222) 20607. Die Karte für die Auf­führung bei Rick­meyer kos­tet 11 Euro auf al­len Plät­zen. ­Die Ter­mine bei Rick­meyer im Ein­zel­nen. Die Pre­miere ist am Sams­tag, 15. Fe­bruar, um 19.30 Uhr. Wei­tere Auf­führun­gen sind am Sonn­tag, 16. Fe­bruar, am Sonn­tag, 23. Fe­bruar, je­weils um 16 Uhr; so­wie am Sams­tag, 22. und 29. Fe­bruar, je­weils 19.30 Uhr. Ter­mine im März: sonn­tags, 1., 15. und 22. März, je­weils 16 Uhr; so­wie sams­tags, 14. und 21. März, je­weils 19.30 Uhr. Dazu kom­men noch zwei Ter­mine im Kur- und Stadt­thea­ter Bad Sal­zu­flen, Park­straße 26. Sams­tag, 28. März, um 19.30 Uhr und am Sonn­tag, 29. März, um 16 Uhr. Her­für kön­nen Kar­ten an der Thea­ter­kasse re­ser­viert be­zie­hungs­weise er­wor­ben wer­den, Ruf­num­mer (05222) 952909. Die Karte für die Auf­führun­gen im Kur- und Stadt­thea­ter kos­tet 16 Euro auf al­len Plät­zen. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter ww­w.ret­zer-bueh­ne.de im In­ter­net. (LMH)

vom 01.02.2020 | Ausgabe-Nr. 5B

