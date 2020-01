Schon 1320 wurde St. Marien eingeweiht

700 Jahre alt: Die Kir­che St. Ma­rien Lemgo wurde im Jahr 1320 ge­weiht. Fo­to: Ge­meinde St. Ma­rien

Zur Ge­schichte er­in­nerte die Kir­chen­ge­mein­de: "­Mit Grün­dung der Lem­goer Neu­stadt wurde der Bau der St.-Ma­rien-Kir­che 1260 be­gon­nen, war ü­ber die Jahre je­doch ins Sto­cken ge­ra­ten. 1306 zo­gen Non­nen vom Or­den der Do­mi­ni­ka­ne­rin­nen aus Lahde bei Min­den nach Lemgo um und be­zo­gen Klos­ter-Ge­bäude hin­ter der St.-Ma­rien-Kir­che. Mit ih­rer Hilfe wurde die Kir­che fer­tig ge­stellt und 1320 der Got­tes­mut­ter Ma­ria ge­weiht." Zum Auf­takt des Ver­an­stal­tungs­rei­gens ha­ben die Lem­goer Stadt­füh­rer Chris­tiane Thiel, Lie­sel Koch­siek-Ja­kob­feu­er­born und Wer­ner Ku­loge Son­der­führun­gen zur Ge­schichte Ma­rien-Kir­che auf­ge­legt. Sie be­gin­nen je­weils sams­tags um 14 Uhr, am 1., 15. und 29. Fe­bruar so­wie am 14. und 28. März. Die Teil­nahme ist kos­ten­los, ein Falt­blatt mit den The­men liegt in der Kir­che aus. Beim Eröff­nungs-Got­tes­dienst am 1. März wird eine Do­mi­ni­ka­ne­rin-Schwes­ter Dr. Ur­sula Her­te­wich OP aus Aren­berg bei Kon­stanz die Pre­digt hal­ten. Am 20. März wird Dr. Bar­tolt Haase die neue Ge­mein­dech­ro­nik vor­stel­len. Im April und Mai gibt es Vor­träge von Lem­goer und aus­wär­ti­gen Fach­leu­ten an Klos­ter­or­ten zur Ge­schichte St. Ma­ri­ens und der Neu­stadt. Am 6. und 7. Juni schlägt die Mit­tel­al­ter­gruppe "Hei­den­spek­ta­kel" ihr La­ger im Stifts-Gar­ten hin­ter der Kir­che auf und lädt ein, das Mit­tel­al­ter mit­zu­er­le­ben. Die Sing­schule der Ma­rien-Kan­to­rei führt an die­sen Ta­gen ein ei­gens kom­po­nier­tes Mu­si­cal ü­ber die Ge­schichte der Ge­meinde auf. Im Sep­tem­ber gibt es eine dreitä­gige Pil­ger­wan­de­rung auf den Spu­ren der Non­nen und eine Ta­ges­fahrt zum Klos­ter Loc­cum und ans Stein­hu­der Meer. Ende des Mo­nats folgt der mu­si­ka­li­sche Höhe­punkt, das Fes­ti­val "­Mix­Tour", ge­tra­gen auch von der Ge­meinde St. Ni­co­lai, der Stadt Lemgo und dem We­ser­re­naissance­mu­seum Schloss Bra­ke. Das Fi­nale fin­det am 1. No­vem­ber um 17 Uhr statt: Ein mu­si­ka­li­scher Fest­got­tes­dienst mit Emp­fang und Eh­ren­gäs­ten. Die Pre­digt hält Su­per­in­ten­dent Dr. An­dreas Lan­ge. Ein Falt­baltt mit dem Jah­res-Pro­gramm liegt in der Kir­che aus und ist im In­ter­net zu fin­den un­ter ww­w.­ma­rien-lem­go.­de/700Jahre (LMH)

vom 29.01.2020 | Ausgabe-Nr. 5A

