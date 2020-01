Studierende wollen mit selb...

Pro­fes­sor Adrian Rie­gel und Stu­die­rende mit dem Pro­to­typ ih­res Se­gel­boots. Fo­to: TH OWL

­Stu­die­rende wol­len mit selbst­ge­bau­tem Boot an­tre­ten Pro­to­typ war ein Hin­gu­cker auf der "­boot" in Düs­sel­dorf Kreis Lip­pe/Düs­sel­dorf. Dass Holz bei High-Per­for­mance-Se­gel­boo­ten Kunst­stof­fen das Was­ser rei­chen kann, hat die Tech­ni­sche Hoch­schule (TH) Ost­west­fa­len-Lippe auf der welt­größten Was­ser­sport­mes­se, der "­boot" in Düs­sel­dorf, ge­zeigt. Stu­die­ren­den aus dem Fach­be­reich Pro­duk­ti­ons- und Holz­tech­nik ha­ben dort mit Pro­fes­sor Adrian Rie­gel den Pro­to­typ ei­nes selbst­ge­fer­tig­ten Re­gatta-Boo­tes vor­ge­stellt. Im Som­mer 2020 wol­len sie das fer­tige Boot un­ter Wett­kampf­be­din­gun­gen tes­ten: bei der Re­gatta "­Vela Cup" am Gar­da­see. Die Re­geln: Zwei Stu­die­ren­de, ein Se­gel­boot aus min­des­tens 75 Pro­zent nach­wach­sen­den Roh­stof­fen. Die Lem­goer wol­len ihr Se­gel­boot zum Tech­no­lo­gie­trä­ger für den Werk­stoff Holz ma­chen. Ihr Motto lau­tet: al­les was geht aus Holz und mög­lichst we­nig Ab­fall. Das ist gar nicht so ein­fach. Denn das Boot soll mit Se­gel nicht schwe­rer als 100 Ki­lo­gramm wer­den, um schnell und wen­dig zu sein. Das fer­tige Boot wird 4,6 Me­ter lang und 2,1 Me­ter breit sein, mit ei­ner Se­gel­fläche von 33 Qua­drat­me­tern. Die üb­li­che Bau­me­thode für der­ar­tige Re­gat­ta­boote hat den Nach­teil, dass sie ver­gleichs­weise viel Ab­fall pro­du­ziert. Bau­me­tho­den, bei de­nen das Boot aus Sperr­holz­for­men zu­sam­men­genäht und mit Epoxid­kle­benäh­ten ver­stärkt wird, fal­len we­gen des un­güns­ti­gen Strö­mungs­ver­hal­tens raus. Des­halb hat sich das Team der TH OWL für eine klas­si­sche Bau­weise ent­schie­den: Eine Mi­schung aus Leis­ten auf Span­ten be­zie­hungs­weise Plat­ten auf Rah­men. Das Gerüst be­steht aus 6 Mil­li­me­ter di­cken Sperr­holz­plat­ten, die ge­schlitzt in­ein­an­der­ge­steckt wer­den. Um alle Aus­spa­run­gen pro­blem­los fer­ti­gen zu kön­nen, wurde das Boots­bau-Sperr­holz mit Epoxid­harz grun­diert und dann auf ei­ner Was­ser­strahl­schneid­an­lage ge­schnit­ten. Zu­sätz­lich wur­den noch so­ge­nannte Sen­ten aus Kie­fer ein­ge­zo­gen. Für die Sei­ten­borde ha­ben die Stu­die­ren­den Sperr­holz un­ter­schied­li­cher Di­cke durch Schäfte ver­bun­den. Für den Bo­den des Rump­fes hat ein Stu­dent in ei­ner Mas­ter-Ar­beit Sand­wich-Strip-Planks ent­wi­ckelt. Mit dem Pro­to­typ woll­ten die Stu­die­ren­den bei Boots­bau­ern Wer­bung für den Werk­stoff Holz bei schnel­len Boo­ten ma­chen und auf wei­tere Un­ter­stüt­zer für ihr Pro­jekt ge­win­nen. Um den Här­te­test im Som­mer zu be­ste­hen, büf­feln die Stu­die­ren­den ak­tu­ell nicht nur für Klau­su­ren, son­dern ü­ben auch das Se­geln, un­ter an­de­rem auf dem Stein­hu­der Meer.(LMH)

vom 29.01.2020 | Ausgabe-Nr. 5A

