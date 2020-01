Anmelde- und Beratungstag d...

An­melde- und Be­ra­tungs­tag der Be­rufs­kol­legs Am 1. Fe­bruar kön­nen sich Schü­ler in­for­mie­ren Kreis Lip­pe. Viele Ju­gend­li­che – und ihre El­tern – sind un­si­cher, wie es für sie nach dem Halb­jah­res­zeug­nis wei­ter­ge­hen soll. Bei der Ent­schei­dung kön­nen die vier Be­rufs­kol­legs des Krei­ses Lippe hel­fen: Am Diet­rich-Bon­ho­ef­fer- und Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg in Det­mold so­wie am Hanse- und Lütt­feld-Be­rufs­kol­leg in Lemgo gibt es beim An­melde- und Be­ra­tungs­tag am Sams­tag, 1. Fe­bruar, von 8.30 bis 12 Uhr aus­führ­li­che In­for­ma­tio­nen und eine per­sön­li­che Be­ra­tung. Darü­ber hin­aus kön­nen sich die Teil­neh­mer di­rekt für einen be­stimm­ten Bil­dungs­gang an­mel­den. Die Be­rufs­kol­legs bie­ten ne­ben der Be­rufs­schule zahl­rei­che schu­li­sche Bil­dungs­an­ge­bo­te, bei de­nen so­wohl be­ruf­li­che Kom­pe­ten­zen als auch alle all­ge­mein­bil­den­den Ab­schlüsse er­reicht wer­den kön­nen: Vom Haupt­schul­ab­schluss ü­ber die Fach­hoch­schul­reife bis hin zur All­ge­meine Hoch­schul­rei­fe. Außer­dem hat der Un­ter­richt zu­sätz­lich im­mer auch einen be­ruf­li­chen Be­zug und be­rei­tet so op­ti­mal auf Aus­bil­dung und Stu­dium vor. Die Bil­dungs­gänge an den Be­rufs­kol­legs zei­gen ein brei­tes Spek­trum, das von tech­ni­schen Schwer­punk­ten (wie Ma­schi­nen­bau, Elek­tro oder IT) ü­ber So­zia­les und Ge­sund­heit, Ernährung und Ver­sor­gung oder Ge­stal­tung bis hin zu kauf­män­ni­schen Fel­dern (zum Bei­spiel Ban­ken, Ver­si­che­run­gen, Han­del oder Lo­gis­tik) reicht. Die vier Be­rufs­kol­legs des Krei­ses Lippe pas­sen ihr Bil­dungs­an­ge­bot re­gel­mäßig an ak­tu­elle Ent­wick­lun­gen an und le­gen un­ter der Dach­marke "­Lern­fa­brik Lippe 4.0" auch einen be­son­de­ren Schwer­punkt auf neueste tech­ni­sche Ent­wick­lun­gen. Die Adres­sen und Kon­takt­da­ten der ein­zel­nen Be­rufs­kol­legs gibt es im Netz un­ter ww­w.­du­bistuns­wich­tig.­de. (LMH)

vom 29.01.2020 | Ausgabe-Nr. 5A

