Denkmal-Stiftung feiert 10-...

Kon­zert des En­sem­bles Vi­no­rosso auf der Wald­bühne am Her­manns­denk­mal. Fo­to: Lan­des­ver­band Lippe / Fo­to­gruppe ob­jek­tiv, Lage

­Denk­mal-Stif­tung fei­ert 10-jäh­ri­ges Be­ste­hen Alle Ver­an­stal­tun­gen am Her­mann und den Ex­t­ern­stei­nen ste­hen ganz im Zei­chen des run­den Ge­burts­tags Kreis Lip­pe. 2020 wird für die Denk­mal-Stif­tung des Lan­des­ver­ban­des Lippe ein be­son­de­res Jahr: Sie fei­ert ihr 10-jäh­ri­ges Be­ste­hen. Ver­an­stal­tun­gen am Her­manns­denk­mal und den Ex­t­ern­stei­nen wer­den da­her un­ter dem Ju­biläums-Motto ste­hen. Der Zweck: Die Ex­t­ern­steine und das Her­manns­denk­mal zählen zu den her­aus­ra­gen­den tou­ris­ti­schen Zie­len in Lippe mit je­weils rund ei­ner hal­ben Mil­lion Be­su­cher pro Jahr. Um die bei­den Denk­mä­ler zu er­hal­ten und der Öf­fent­lich­keit zugäng­lich zu ma­chen, grün­dete der Lan­des­ver­band Lippe 2010 die Denk­mal-Stif­tung. Sie löste die zu­vor be­ste­hende Her­manns­denk­mal-Stif­tung ab und be­kam das Auf­ga­ben­ge­biet Ex­t­ern­steine hin­zu, das bis da­hin bei der For­st­ab­tei­lung an­ge­sie­delt war. Die Denk­mal-Stif­tung ist auch für die Wald­bühne am Her­mann ver­ant­wort­lich, für die För­de­rung des Land­schafts-, Na­tur- und Denk­mal­schut­zes so­wie des Hei­mat- und Kul­tur­schut­zes bei­der Stand­orte. Die Stif­tung in­ves­tiert re­gel­mäßig in die Ver­bes­se­rung der In­fra­struk­tur vor Ort und bie­tet außer­dem ein um­fang­rei­ches Pro­gramm. Nach zehn Jahre ist die Bi­lanz rundum po­si­tiv: "­Die Ent­schei­dung, Ver­wal­tung und Pflege die­ser bei­den wich­tigs­ten Aus­flugs­ziele in Lip­pe, mit je­weils rund 500.000 Gäs­ten pro Jahr, in eine Hand zu le­gen, war rich­tig", ur­teilte Arne Brand, All­ge­i­mei­ner Ver­tre­ter der Ver­bands­vor­ste­he­rin/­des Ver­bands­vor­ste­hers. "­Beide Denk­mä­ler ha­ben pro­fi­tiert und wur­den vom Team der Denk­mal-Stif­tung er­folg­reich wei­ter­ent­wi­ckelt, die Be­su­cher­zah­len sind ge­stie­gen, die Pro­gramme und An­ge­bote er­freuen sich wach­sen­der Be­liebt­heit." Das Ju­biläums­jahr: Die Sai­son­eröff­nung soll die­ses Mal am Sonn­tag, 5. April an den Ex­t­ern­stei­nen statt­fin­den und mit Live-Mu­sik, The­men­führun­gen, Kin­der­spie­len und In­fostän­den et­was um­fang­rei­cher als üb­lich ge­stal­tet wer­den. "Im Früh­jahr 2020 ste­hen – wie ge­wohnt – Her­mann leuch­tet und der Her­manns­lauf an", teilte Ge­schäfts­füh­rer Ralf Noske mit. Den In­ter­na­tio­na­len Mu­se­ums­tag am 17. Mai 2020 will die Denk­mal-Stif­tung ge­mein­sam mit dem Lip­pi­schen Lan­des­mu­seum für ein Pro­gramm rund um Ernst von Ban­del nut­zen: Der Er­bauer des Her­manns­denk­mals wurde vor 220 Jah­ren, am 17. Mai 1800, ge­bo­ren. "­Die Wald­bühne wird am 6. Juli 2020 mit dem Dark-Wave-Fes­ti­val OWLs’n’­Bats star­ten, ge­folgt von Kon­zer­ten, Co­medy und un­se­rem be­lieb­ten Mond­schein­ki­no. In Pla­nung ist zu­dem ein be­son­de­res High­light für Ende Au­gust, viel mehr kann ich zum heu­ti­gen Zeit­punkt aber noch nicht sa­gen", so Nos­ke. Fest vor­ge­nom­men habe sich da­ge­gen die Denk­mal-Stif­tung, die im ver­gan­ge­nen Jahr ge­knüpfte Part­ner­schaft zum Muséo­Parc Alé­sia und dem Denk­mal des Ver­cin­ge­to­rix in Alise-Sainte-Reine – beide bei Di­jon im Bur­gund ge­le­gen – mit den Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern Lip­pi­sches Lan­des­mu­seum und Stadt Det­mold fort­zu­führen und aus­zu­bau­en. "Wir pla­nen einen deutsch-franzö­si­schen Ju­gend­work­shop", kün­digte Noske an. Zu­dem möchte Noske die Ka­ri­ka­tu­ren-Aus­stel­lung zum Her­manns­denk­mal aus dem Jahr 2009 noch­mals zei­gen, die da­mals ge­schaf­fe­nen Werke schlum­mern seit 20 Jah­ren in den Ma­ga­zi­nen. "Hier bin ich mit den da­mals Ver­ant­wort­li­chen im Ge­spräch, ob eine aber­ma­lige Prä­sen­ta­tion mög­lich ist." Nicht zu­letzt werde es auch 2020 an bei­den Denk­ma­lern zahl­rei­che The­men­führun­gen, Fo­to­kur­se, Ge­sund­heits- und Na­tur­er­leb­nis­wan­de­run­gen ge­ben. "Das Jahr wird für jede In­ter­es­sierte und je­den In­ter­es­sier­ten schöne Ver­an­stal­tun­gen bie­ten", so Noske ab­sch­ließen­d.(LMH)

vom 29.01.2020 | Ausgabe-Nr. 5A

Drucken | Versenden