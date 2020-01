Bezirksregierung schaltet Zeug...

Be­zirks­re­gie­rung schal­tet Zeug­nis­te­le­fon Kreis Lip­pe/ Det­mold. Sch√º­le­rin­nen und Sch√º­ler in Ost­west­fa­len-Lippe be­kom­men am Frei­tag, 31. Ja­nu­ar, ihre Halb­jah­res­zeug­nis­se. Die Be­zirks­re­gie­rung Det­mold rich­tet da­her wie­der die Rechts­be­ra­tung bei Fra­gen zu No­ten und zur Schullauf­bahn ein. El­tern und Sch√º­ler der Real-, Se­kun­dar- und Ge­samt­schu­len so­wie Gym­na­sien und Be­rufs­kol­legs k√∂n­nen sich mit recht­li­chen Fra­gen zur Ver­set­zung, No­ten­ge­bung und Schullauf­bahn an die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Schulauf­sicht wen­den. Das ‚Äû­Zeug­nis­te­le­fon der Be­zirks­re­gie­rung Det­mol­d‚Äú ist am Frei­tag und Mon­tag, 31. Ja­nuar und 3. Fe­bruar, je­weils von 8 bis 16 Uhr ge­schal­tet. Die Ruf­num­mer ist (05231) 714848. Dar√º­ber hin­aus­ge­hende Hilfe be­kom­men Sch√º­ler und El­tern bei den schul­psy­cho­lo­gi­schen Be­ra­tungs­stel­len im Re­gie­rungs­be­zirk. In­for­ma­tio­nen zu den Be­ra­tungs­stel­len gibt es bei den Schul√§m­tern vor Ort oder im In­ter­net un­ter ww­w.­schul­psy­cho­lo­gie.­de. (LMH)

vom 29.01.2020 | Ausgabe-Nr. 5A

