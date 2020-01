Schwachsinn und Ernst liege...

Vol­ler Kör­per­ein­satz bei den Lie­La­Girls. Selbst vor He­be­fi­gu­ren schre­cken die Her­ren-Da­men nicht zurück. Fo­to: San­dra Ca­s­trup

Schwach­sinn und Ernst lie­gen manch­mal eng bei­ein­an­der Bei ih­rer 60. Stunk­sit­zung hauen die Lie­der­hei­mer-Kar­ne­va­lis­ten "auf die Kacke" Der dies­jäh­rige när­ri­sche Or­den ließ be­reits im Vor­feld erah­nen, dass in die­sem Jahr auf kom­mu­na­ler Ebene aus­ge­teilt wer­den soll­te: Greta Thun­berg macht einen Hau­fen. In den aus­ge­trock­ne­ten Zieg­ler­brun­nen. Hin­ter dem Rü­cken von Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter. "Wüste in der In­nen­stadt, Dürre hab‘n wir lang­sam sat­t", steht dar­un­ter. Und das Knö­del­duo läs­terte bei der 60. Stunk­sit­zung des MGV Lie­der­heim pas­send da­zu: "Warum macht man das Ding nicht platt, als Syn­onym ei­ner to­ten Stadt? Hier regt sich nur was Zu­kunft hat. Und das wär‘ ein Se­nio­ren­heim, auf das selbst Greta kack­t." In Lage stinkt so ei­ni­ges zum Him­mel. Fin­den zu­min­dest die Lie­der­hei­mer. In der aus­ver­kauf­ten Aula am Schul­zen­trum Wer­rean­ger nah­men die Sa­ti­ri­ker kein Blatt vor den Mund uwnd vor al­lem die Kom­mu­nal­po­li­tik aufs Korn – sehr zur Freude des Pu­bli­kums. Schwach­sinn und Ernst lie­gen eng bei­ein­an­der, hatte Sit­zungs­prä­si­dent Björn Cruel gleich zu An­fang ge­warnt und Mops Kuckuck und die Tex­ti­lien ver­deut­lich­ten die Aus­sage mit The­men wie Bon-Pflicht, Frei­tags­demo oder dem Dop­pel­flug von An­gela Mer­kel und An­ne­gret Kamp-Kar­ren­bau­er. Fä­ka­lien wa­ren das Thema der Me­lo­di­cas, sie reim­ten ü­ber den Hun­de­kot in der Fußgän­ger­zo­ne: "Es dampft auf al­len We­gen, hell­gelb bis dun­kel­braun. Wo Hun­deköt­tel lie­gen, um Busch und Baum. Und trittst in die Ka­cke rein, stinkst du wie ein al­tes Schwein." Kann Lage ü­ber­haupt noch ge­ret­tet wer­den? Diese Frage stell­ten sich die Ur-Schüt­zen Mar­tin (Er­hard Kirch­hof) und Ja­kob (Mi­chael Krü­ger­meyer-Kalt­hoff). Sin­gend wa­ren sie von Pe­trus auf die Erde ge­schickt wor­den, um ein prima Klima zu ver­kün­den. Kaum Re­gen, viel Son­ne. Ja­kob plant, in Lage einen Strand­korb­ver­leih zu eröff­nen. "Das geht nicht", warnt Mar­tin. "­Die bauen da grad Dei­che. Hoch­was­ser­schutz und so.""A­ber ich brau­che Was­ser. Viel­leicht könnte man den Wer­rean­ger flu­ten?" Nach reif­li­cher Ü­ber­le­gung kom­men die Schüt­zen-(B)en­gel zu dem Schluss: "­Men­sch, wir ha­ben doch jetzt den Matt­hias. Da kann er als ehe­ma­li­ger Ober-Schwim­mer der TG die Ba­deauf­sicht ü­ber­neh­men. Das Hoch­was­ser kann kom­men, Matt­hias ret­tet uns al­le." Die Mä­dels der TG-Tanz­garde un­ter der Lei­tung von Kers­tin Ge­runde feu­er­ten die Stim­mung an, die LieLa-Girls brach­ten sie tra­di­ti­ons­gemäß zum Ü­ber­ko­chen. Trai­ne­rin Heike Wag­ner ist es in die­sem Jahr so­gar ge­lun­gen, die Her­ren-Da­men mit ei­ner ar­tis­ti­schen Hebe-Fi­gur glän­zen zu las­sen. Beim Pu­bli­kum sorgte die­ser Mix aus Läs­ter-At­ta­cken, Tanz und Mu­sik für beste Un­ter­hal­tung. (LM­H/sc)

vom 25.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4B

