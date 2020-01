Die eigene Klärschlammverbren...

Die ei­gene Klär­schlamm­ver­bren­nung in Lemgo ist end­gül­tig vom Tisch Die Stadt­werke er­hal­ten eine För­de­rung für ein wei­te­res Kli­ma­schutz­pro­jekt Das Zeit­fens­ter um För­der­gel­der ab­zu­grei­fen für eine ei­gene Klär­schlamm­ver­bren­nung in Lemgo zu er­mög­li­chen, war ein­fach zu knapp. Jetzt wird Lemgo der Klär­schlamm­ko­ope­ra­tion OWL bei­tre­ten müs­sen, die an ei­ner ge­mein­sa­men Lö­sung zur Klär­schlamm­pro­ble­ma­tik für ganz Ost­west­fa­len-Lippe ar­bei­tet. Das nächste Kli­ma­schutz­pro­jekt der Stadt­werke steht al­ler­dings schon in den Start­löchern. Am 10. Fe­bruar sollte es im Rat um die Ent­schei­dung für einen Bei­tritt zur Klär­schlamm­ko­ope­ra­tion OWL oder zur Lem­goer Lö­sung ei­ner ei­ge­nen Klär­schlamm­ver­bren­nung ge­hen. Eine mög­li­che För­der­zu­sage für eine sol­che An­lage sei aber erst im März zu er­war­ten ge­we­sen. "­Die An­lage wäre zu 70 Pro­zent för­der­fähig ge­we­sen", er­klärt Stadt­werke-Chef Arnd Ober­sche­ven. "Ohne För­de­rung rech­net sich die An­lage wirt­schaft­lich nicht." Was schade sei, so Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann, wäre doch das Kon­zept Klär­schlamm im Som­mer mit ü­ber­schüs­si­ger Fern­wärme zu trock­nen und die Tro­cken­masse im Win­ter zu ver­bren­nen und für die Fern­wär­meer­zeu­gung zu nut­zen, ein tol­les Kli­ma­schutz­pro­jekt ge­we­sen. Vor al­lem die 360 LKW-Fuh­ren pro Jahr soll­ten so um­gan­gen wer­den. Der An­teil der An­lage zur re­ge­ne­ra­tiv er­zeig­ten Ener­gie hätte zwar nur bei etwa zwei Pro­zent ge­le­gen, eine Stei­ge­rung also auf ins­ge­samt 17 Pro­zent, al­ler­dings hätte mit ei­ner 70-pro­zen­ti­gen För­de­rung der Fern­wär­me­preis mi­ni­mal ge­senkt wer­den kön­nen, da die Stadt­werke für ö­ko­lo­gisch er­zeug­ten Strom beine teu­ren CO2-Zer­ti­fi­kate kau­fen müss­ten", so Arnd Ober­sche­ven. "Wir sind ja froh, dass die Klär­schlamm­ko­ope­ra­tion uns die Tür so lange auf­ge­hal­ten hat", so der Bür­ger­meis­ter. "Jetzt kön­nen wir lei­der nicht mehr auf den er­war­te­ten För­der­be­scheid der Stadt­werke war­ten. Die Zeit­pläne pas­sen hier ein­fach nicht zu­sam­men." Auf Zeit spie­len und ab­war­ten wäre bei 3.500 Ton­nen Klär­schlamm pro Jahr ein­fach zu ris­kant, denn schon jetzt dürfe nicht mehr un­be­grenzt Klär­schlamm auf den Fel­dern aus­ge­bracht wer­den. Diese Ent­wick­lung war be­reits im Herbst ab­zu­se­hen, so­dass Gut­ach­ten in sechs­stel­li­ger Höhe noch nicht in Auf­trag ge­ge­ben wur­den. Kli­ma­scho­nende ­Ener­gie­ge­win­nung geht in Lemgo naht­los wei­ter Wie der Stadt­werke-Chef ver­kün­det, ist be­reits im Herbst letz­ten Jah­res die För­der­zu­sage für ein wei­te­res Kli­ma­schutz­pro­jekt ins Haus ge­flat­tert: So soll das Block­heiz­kraft­werk am Eau-Le um eine Wär­me­pumpe er­gänzt wer­den, die Wärme aus dem Was­ser der Bega nutzt. Ö­ko­lo­gisch habe das kei­ner­lei ne­ga­tive Aus­wir­kun­gen auf das Ge­wäs­ser; im Ge­gen­teil, denn die Bega wird an an­de­ren Stel­len durch Klär­an­la­gen­ab­wäs­ser auf­ge­heizt. Eine Ab­küh­lung durch den Be­trieb der Wär­me­pumpe von etwa 0,5 Grad würde dem ent­ge­gen­wir­ken. Zu­sätz­lich wird eine So­lar­ther­mie­an­lage am Klär­werk ent­ste­hen. Der An­teil an re­ge­ne­ra­tiv er­zeug­ter Wärme soll da­durch auf 30 Pro­zent stei­gen. Das Pro­jekt ver­an­schla­gen die Ener­gie­dienst­leis­ter mit 11 Mil­lio­nen Eu­ro. "­Die För­de­rung ist im Prin­zip wie ein Be­triebs­kos­ten­zu­schlag, der mit der In­be­trieb­nahme be­ginnt. Die In­ves­ti­ti­ons­kos­ten ha­ben wir dann nach 15 Jah­ren mehr als aus­ge­gli­chen", rech­net Arnd Ober­sche­ven vor. Da­mit wür­den die Stadt­werke 2022 das Mi­nus durch den Weg­fall ei­ni­ger För­der­töpfe und die Kos­ten für CO2-Zer­ti­fi­kate aus­glei­chen kön­nen.

vom 25.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4B

Drucken | Versenden