E-Mobil bringt Teilnehmer z...

100 Pro­zent Elek­tro­mo­bi­lität: Land­rat Dr. Axel Leh­mann ü­ber­gibt die neuen E-Fahr­zeuge an LTM-Ge­schäfts­füh­rer Gün­ter Wei­gel (rechts) so­wie Mi­chaela Beh­rens und Jan Wi­so­mier­sky vom Pro­jekt­ma­na­ge­ment „Na­Tou­r­Ener­gie“. (Fo­to: Kreis Lippe

E-Mo­bil bringt Teil­neh­mer zum Start­punkt Kreis ü­ber­gibt zwei sie­ben­sit­zige Elek­tro-Tran­por­ter Kreis Lip­pe. Die Er­leb­nis­führun­gen des EFRE-Pro­jekts "Na­Tou­r­Ener­gie" star­ten im Fe­bruar in eine neue Sai­son. Teil­neh­mer kön­nen dann auch das Thema Elek­tro­mo­bi­lität näher ken­nen­ler­nen. Dafür hat der Kreis Lippe mit För­der­mit­teln des Lan­des zwei elek­trisch be­trie­bene Fahr­zeuge an­ge­schafft, die der Lippe Tou­ris­mus & Mar­ke­ting (LTM) GmbH zur Ver­fü­gung ge­stellt wer­den. "Ich freue mich, dass wir die Elek­tro­mo­bi­lität in Lippe auch auf die­sem Weg för­dern und so viel­leicht den einen oder an­de­ren Lip­per von den Vor­zü­gen ei­nes E-Au­tos ü­ber­zeu­gen kön­nen", be­tont Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Die bei­den E-Fahr­zeuge mit je­weils sie­ben Sit­zen wer­den als Shuttle-Busse ein­ge­setzt, Be­su­cher vom In­no­va­ti­ons­zen­trum in Dören­trup zu ver­schie­de­nen Start­punk­ten der Er­leb­nis­führun­gen von "Na­Tou­r­Ener­gie" ge­fah­ren. "­In­ha­ber ei­nes gül­ti­gen Füh­rer­scheins der Klasse 3 kön­nen sich auch selbst hin­ter das Steuer set­zen und so die Elek­tro­mo­bi­lität haut­nah ken­nen­ler­nen", er­läu­tert LTM-Ge­schäfts­füh­rer Gün­ter Wei­gel. Die durch­schnitt­li­che Reich­weite der 109-PS-star­ken Trans­por­ter beläuft sich nach Er­fah­rungs­wer­ten im Pro­jekt auf 200 Ki­lo­me­ter. Die Ak­kus kön­nen an ei­ner Schnell­la­de­sta­tion in 40 Mi­nu­ten zu 80 Pro­zent ge­la­den wer­den. Das Auf­la­den ü­ber eine Wall­box er­folgt in acht Stun­den. An der Haus­halts­steck­dose wer­den 17 Stun­den benötigt. An­ste­hende Er­leb­nis­führun­gen: Am 14. Fe­bruar wer­den Kin­der und Fa­mi­lien zum Bau von In­sek­ten­ho­tels nach Wend­ling­hau­sen ein­ge­la­den. Je­der Teil­neh­mer baut ein klei­nes In­sek­ten­ho­tel für den ei­ge­nen Gar­ten. Zu­dem wer­den alle Teil­neh­mer zu­sam­men ein großes In­sek­ten­ho­tel für den Bie­nen-Er­leb­nis­pfad in Schwe­len­trup zim­mern. Am 15. Fe­bruar lädt "Na­Tou­r­Ener­gie" zum "Er­leb­nis Obst­baum­schnit­t" ein. Hier wer­den un­ter fach­kun­di­ger An­lei­tung viele un­ter­schied­li­che Obst­baumar­ten zurück­ge­schnit­ten. Für Kin­der und Fa­mi­lien steht dann am 29. Fe­bruar der Bau ver­schie­de­ner Nist­käs­ten auf dem Pro­gramm. Ne­ben der Ar­beit un­ter fach­kun­di­ger Lei­tung gibt es viele In­for­ma­tio­nen rund um das Thema Nist­hil­fen für Vö­gel. In­for­ma­tio­nen und Bu­chung­mög­lich­kei­ten gibt es im In­ter­net auf ww­w.na­tou­r­ener­gie.­de. (LMH)

vom 25.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4B

