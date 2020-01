FSJ im Sport Kreis Lippe. A...

FSJ im Sport Kreis Lip­pe. Auch im Jahr 2020/21 bie­tet der Kreiss­port­bund Lippe jun­gen Men­schen im Al­ter von 18 bis 26 Jah­ren die Mög­lich­keit, ein Frei­wil­li­ges So­zia­les Jahr im Sport zu ab­sol­vie­ren. In­ter­es­sierte kön­nen ihre Be­wer­bung für das FSJ im Sport bis zum 31. Ja­nuar in der Ge­schäfts­stelle des Kreiss­port­bun­des ein­rei­chen. Be­setzt wird die Stelle zum 1. Sep­tem­ber. Ne­ben Ver­wal­tungs­tätig­kei­ten in der Ge­schäfts­stelle des KSB wird der/­die Frei­wil­lige ins­be­son­dere in prak­ti­schen Kin­der- und Ju­gend­sport­an­ge­bo­ten in Ki­ta, Schule und Ver­ein ein­ge­setzt. Auch die Pla­nung und Durch­führung ei­nes ei­ge­nen Pro­jek­tes gehört zum FSJ da­zu. (LMH)

vom 25.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4B

Drucken | Versenden