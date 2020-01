Kontinuität im Vorstand de...

Wei­ter an der Spitze des APK: (von links) 2. Vor­sit­zende Bar­bara Mei­er, Mat­hilde Spork, Dr. Hel­mut Gün­ther, Vor­sit­zen­der Ul­rich Hol­le, Ute Krau­se. Es fehlt Horst San­der. Fo­to: APK Lippe

­Kon­ti­nuität im Vor­stand des APK In­ter­es­sen­ge­mein­schaft bestätigt Holle und sein Team Kreis Lip­pe. Die Selbst­hil­fe­gruppe "­In­ter­es­sen­ge­mein­schaft von An­gehö­ri­gen Psy­chisch Kran­ker in Lippe e.V." ist zu­frie­den mit der Ar­beit des Ver­eins­vor­stands um den Vor­sit­zen­den Ul­rich Hol­le. Bei ei­ner Mit­glie­der­ver­samm­lung wur­den alle Vor­stands­mit­glie­der im Amt bestätigt. Ei­nige der Wie­der­ge­wähl­ten en­ga­gie­ren sich seit mehr als zehn Jah­ren in die­ser Ge­mein­schaft. Sie und die an­we­sen­den Mit­glie­der be­ob­ach­ten ein un­ver­än­dert star­kes In­ter­es­se, ein Be­dürf­nis nach Rat und Hilfe von An­gehö­ri­gen psy­chisch er­krank­ter Men­schen, de­nen in ei­nem Ge­sprächs­kreis so­wie in Ein­zel­ge­sprächen zu hel­fen ver­sucht wird. Die Un­ter­stüt­zung er­stre­cke sich aber auch auf viel­fäl­ti­gen Ein­satz für die Er­krank­ten, durch Mit­ar­beit in di­ver­sen Gre­mien und Pro­jek­ten, heißt es aus den rei­hen der In­ter­es­sen­ge­mein­schaft. Und wei­ter: "­Die An­zahl der psy­chisch be­ding­ten Krank­heits­fälle hat sich lei­der in den letz­ten Jah­ren nicht re­du­ziert, – ge­fühlt so­gar zu­ge­nom­men –, so­dass ein fort­dau­ern­der Ein­satz in die­sem Be­reich auch für den APK eine Ver­pflich­tung blei­ben wird." (LMH)

vom 25.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4B

Drucken | Versenden