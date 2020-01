Das Unerträgliche nicht verdr...

Das Un­er­träg­li­che nicht ver­drän­gen Schü­ler des Stadt­gym­na­sium Det­mold ge­stal­ten Aus­stel­lung zum 27. Ja­nuar Wer die Na­men Ausch­witz-Bir­kenau, Ber­gen-Bel­sen, Bu­chen­wald und Dachau hört, weiß ge­nau, dass es hier um die wohl dun­kelste Zeit der deut­schen Ge­schichte geht. Am 27. Ja­nuar 1945 wur­den die Ü­ber­le­ben­den des Kon­zen­tra­ti­ons­la­gers Ausch­witz durch Sol­da­ten der Ro­ten Ar­mee be­freit. 1996 er­klärte der da­ma­lige Bun­desprä­si­dent Ro­man Her­zog den Tag zum Ge­denk­tag. In Det­mold ist es an­läss­lich des Ge­denk­ta­ges mitt­ler­weile schon Tra­di­tion ge­wor­den, dass die drei Gym­na­sium reihum eine Aus­stel­lung er­ar­bei­ten. Die­ses Jahr ist das Stadt­gym­na­sium an der Rei­he. Zwan­zig Schü­ler aus der EF (frühere Klasse 10), Q1 (früher Stufe 11) und Q2 (e­he­mals 12) ha­ben die dies­jäh­rige Aus­stel­lung im Rah­men ei­ner AG er­ar­bei­tet. "Ur­sprüng­lich hat­ten wir fast 100 An­mel­dun­gen für das Pro­jek­t", erzählt Leh­re­rin Nanda Adelt, "al­ler­dings muss­ten ei­nige Schü­ler ab­sa­gen, da der AG-Ter­min par­al­lel zu ih­rem Nach­mit­tags­un­ter­richt lag." Ein ganz be­son­de­res Er­leb­nis war für die AG-Teil­neh­mer die Fahrt zur Ge­denkstätte nach Ber­gen-Bel­sen. "Wir konn­ten uns aus­su­chen, wie wir der Ver­gan­gen­heit be­geg­nen", er­in­nert sich Schü­le­rin Ca­ro­lin Ri­leit. "­man­che ha­ben das Mu­seum der Ge­denkstätte be­sucht, ich habe mich, zu­sam­men mit ei­ner Freun­din dazu ent­schlos­sen ü­ber das Gelände zu ge­hen und uns ge­gen­sei­tig mit­zu­tei­len, was wir da­bei fühlen. Von Ekel, ü­ber Trauer bis hin zu Wut war so ziem­lich je­des Ge­fühl da­bei." Das Emo­tio­nale ist es auch, wo­durch die Schü­ler eine Ver­bin­dung zur Ver­gan­gen­heit schaf­fen wol­len. "­Ge­schichts­bücher in­for­mie­ren vor al­lem, zei­gen aber nicht den Men­schen", sagt Schü­ler Lenn­art Gro­th. Aus die­sem Grund ha­ben die Schü­ler Ein­zel­schick­sale her­aus­ge­ar­bei­tet, wie etwa von den Ge­schwis­tern Petr Ginz und Eva Gin­zo­vá. Während ihr Bru­der Petr Ginz in Ausch­witz er­mor­det wur­de, er­lebte und ü­ber­lebte Eva Gin­zo­vá ge­mein­sam mit ih­rem Va­ter die Be­frei­ung von The­re­si­en­stadt. "Als wir uns ü­ber­legt ha­ben, wie wir un­sere Ideen um­set­zen, war uns vor al­lem wich­tig ge­fühl­voll und re­spekt­voll mit dem Thema um­zu­ge­hen", erzählt Schü­le­rin Ha­ley Gehrke von der Her­an­ge­hens­wei­se. Auch Bür­ger­meis­ter Rai­ner hel­ler zeigt sich be­ein­druckt: "Ich halte es für im­mens wich­tig, die­ses The­ma, das wir uns an­ge­sichts der ak­tu­el­len po­li­ti­schen Ent­wick­lung mehr denn je vor Au­gen führen soll­ten, nicht nur mah­nend, son­dern vor al­lem ver­ste­hend zu be­han­deln." Erste Berührungs­punkte mit dem Thema hat­ten die Schü­ler be­reits durch die Erzäh­lun­gen von Groß­el­tern, wo­bei ih­nen durch­aus be­wusst ist, dass sie eine der letz­ten Ge­ne­ra­tio­nen sind, die noch fra­gen kön­nen, wie es da­mals war. "Ich den­ke, wir sind in ei­nem Al­ter, wo man sagt, dass ist für mich er­träg­lich, ob­wohl es un­er­träg­lich ist", er­klärt Ca­ro­lin Ri­leit. Die die Aus­stel­lung "­Stimme ge­ben- Ge­sicht zei­gen", die künst­le­ri­sche, sze­ni­sche und li­te­ra­ri­sche Wer­ke, so­wie Pla­kate und mu­si­ka­li­sche Bei­träge bein­hal­tet wird im Rah­men der zen­tra­len Ge­denk­ver­an­stal­tung am Mon­tag, 27. Ja­nu­ar, ab 18 Uhr im Stadt­gym­na­sium zu se­hen sein. (km)

vom 25.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4B

