Dörfliche Friedhofsgruppen...

Ü­ber­gabe des Hei­mat­prei­ses der Stadt Blom­berg: (von links) Sonja Vol­mer (Orts­vor­ste­he­rin Hön­trup), Hel­mut Schrö­der (Orts­vor­ste­her Wel­len­trup), Bür­ger­meis­ter Klaus Gei­se, Wil­helm Sig­ges (Orts­vor­ste­her Dal­born) und Su­sanne Klee­mann (Orts­vor­ste­he­rin Brün­trup). Fo­to: Mi­chaela Weiße

Dör­f­li­che Fried­hofs­grup­pen pfle­gen wich­ti­ges Kul­tur­gut Stadt Blom­berg teilt ers­ten Hei­mat­preis un­ter vier In­itia­ti­ven auf Für ihr be­son­de­res En­ga­ge­ment zum Er­halt der dör­f­li­chen Be­stat­tungs­kul­tur sind die Fried­hofs­grup­pen der Dorf­ge­mein­schaf­ten aus Brün­trup, Dal­born, Hön­trup und Wel­len­trup mit dem Hei­mat­preis der Stadt Blom­berg aus­ge­zeich­net wor­den. Die ge­wach­sene Fried­hofs- und Be­stat­tungs­kul­tur sei für die Le­ben­den ein Kul­tur­gut der be­son­de­ren Art, wel­ches ge­pflegt und er­hal­ten wer­den müs­se, er­klärte Bür­ger­meis­ter Klaus Gei­se. Die vier Preisträ­ger er­hiel­ten je­weils 1.250 Eu­ro. "Es hat eine Viel­zahl von be­mer­kens­wer­ten Vor­schlä­gen ge­ge­ben", so Gei­se. Der Haupt­aus­schuss und der Rat hät­ten als Jury so­mit eine schwie­rige Ent­schei­dung zu tref­fen ge­habt. "Wir ha­ben uns ent­schie­den, ge­dank­lich nur erste Preisträ­ger zu ha­ben und das Preis­geld von 5.000 Euro ent­spre­chend gleich­mäßig zu tei­len", er­klärte das Stad­t­ober­haupt. Die Preisträ­ger er­füll­ten nicht nur ei­nes, son­dern gleich meh­rere Kri­te­rien für den Er­halt des Hei­mat­prei­ses, lobte Gei­se. So leis­te­ten die Fried­hofs­grup­pen mit der Ü­ber­nahme von Hege und Pflege der Fried­höfe einen wich­ti­gen Bei­trag für die Hei­mat- und Brauch­tums­pflege so­wie zur Be­wah­rung und Stär­kung der Ge­mein­schaft und des Zu­sam­men­halts in ih­rem Dorf. Zu­dem schaff­ten sie so "Hei­mat". "­Der Fried­hof als Ru­he­platz für un­sere Ver­stor­be­nen und als Ort der Trauer hat in un­se­rer Kul­tur eine ü­ber viele Jahr­hun­derte ge­wach­sene Tra­di­tion. Fried­höfe sind Orte der Er­in­ne­rung und des An­den­kens, aber sie sind auch Orte des Le­bens. Beim Be­su­chen der Grab­stät­ten tref­fen sich die Men­schen, spre­chen mit­ein­an­der und er­in­nern sich an ge­mein­same Stun­den mit den Ver­stor­be­nen", sagte der Bür­ger­meis­ter. Die Preise nah­men die Orts­vor­ste­her Sonja Vol­mer (Hön­trup), Su­sanne Klee­mann (Brün­trup), Wil­helm Sig­ges (Dal­born) und Hel­mut Schrö­der (Wel­len­trup) stell­ver­tre­tend für die Fried­hofs­grup­pen ent­ge­gen. Auch im nächs­ten Jahr wird er­neut ein Hei­mat­preis aus­ge­lobt. Das hat der Stadt­rat in der an­sch­ließen­des Sit­zung ein­stim­mig be­schlos­sen. Vor­aus­set­zung für die Ver­gabe ist die För­de­rung durch das Land in Höhe von 5.000 Eu­ro. (LM­H/­miw)

vom 25.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4B

Drucken | Versenden