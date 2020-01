Wrede und Nüter dominieren die Schießsaison 2019 Die zweite Kompanie der Lagenser Gilde feiert ausgelassenen ihren Saisonabschluss

Nach dem Sieg von Cars­ten Ech­ter­ling beim Gil­den­meis­ter­schießen stand das Schüt­zen­fest un­ter ei­nem gu­ten Vor­zei­chen. Das mit Kö­nig Josch und Kö­ni­gin Ciddy auch die zwei noch zu ver­ge­ben­den "Ket­ten" in die "Z­wo­te" ge­holt wer­den konn­ten, machte das Jahr 2019 zu ei­nem ü­ber­durch­schnitt­lich er­folg­rei­chen für die Tan­nen­zweig-Kom­pa­nie. Nach dem aus­ge­zeich­ne­ten Grün­kohl und der Eh­rung der Ge­win­ner durch Schieß­of­fi­zier Rai­ner Ot­te­mei­er, folgte ein hof­fent­lich nicht nur ein­ma­li­ges High­light: Di­Ra­Ca­To‘s alias Dirk De­tert, Haupt­mann Ralph Nüter, Rott­meis­ter Cars­ten Meier und Tho­mas Lu­dewig sorg­ten für einen hei­te­ren mu­si­ka­li­schen Auf­takt. Da ein Groß­teil des Schüt­zen­throns aus der Ge­sangs­for­ma­tion "­Mops Kuckuck und die Tex­ti­li­en" be­steht, ließen es sich ei­nige Thron­mit­glie­der nicht neh­men, mit hu­mor­vol­len neuen Lied­tex­ten ü­ber das Schüt­zen­we­sen in den gemüt­li­chen Teil des Abends ein­zu­lei­ten. Zu­dem hat­ten die Thron­mit­glie­der Det­lef Tripp­ler und Ru­dolf Mül­ler-Eb­big­hau­sen das Schüt­zen­fest – dies­mal aus ganz be­son­de­rer Per­spek­tive – mit der Ka­mera be­glei­tet und zeig­ten die High­lights aus dem Schüt­zen­jahr 2019. DJ Ton­Lage ließ die Party an­sch­ließend erst in den frühen Mor­gen­stun­den en­den. Mit durch­schnitt­lich 47 Schüt­zen bei den Her­ren und 18 Teil­neh­me­rin­nen bei den Da­men pro Schießa­bend la­gen die Teil­neh­mer­zah­len deut­lich ü­ber Vor­jah­res­ni­veau, zu­dem wa­ren Sieg­fried Stop­pok, Wal­de­mar Kla­mann, Ru­dolf Mül­ler-Eb­big­hau­sen und Björn Cruel an je­dem Schießa­bend an­we­send. Die Aus­zeich­nung als jah­res­bes­ter Schütze 2019 nahm Dirk Wrede (48,0 Ring) in Emp­fang, bei den Da­men war Bri­gitta Nüter (48,1 Ring) in die­sem Jahr er­folg­reichste Schüt­zin. Die Best­leis­tung von 50 Ring wurde in die­sem Jahr le­dig­lich ein­mal von Dirk Wrede er­reicht. Bei den Her­ren folg­ten auf den Plät­zen: Rott­meis­ter Cars­ten Meier (47,5 Ring) vor Vor­jahres­sie­ger Mi­chael Wilz (47,4 Ring). Den Se­nio­ren­preis er­hielt er­neut Wal­de­mar Kla­mann (45,9 Ring). Bei den Da­men folg­ten der Erst­plat­zier­ten Bri­gitta Nüter die Vor­jahres­sie­ge­rin Meike We­de­mann (48,0 Ring) vor Me­la­nie Stop­pok (47,6 Ring). Beim "Al­ten Rot­t" wur­den die Top 3 mit Lenn­art Sel­bach, René Al­te­krü­ger und An­dré Kie­wisch aus­ge­zeich­net. Die Po­kal­wett­be­werbe wur­den in 2019 wie folgt ent­schie­den: Haupt­mann-Po­kal Dirk Wre­de, Wan­der­po­kal Bri­gitta Nüter, Uh­ren-Krü­ger-Po­kal Dirk Wre­de, Po­kal der Spar­kasse Bri­gitta Nüter, Au­gust-Meier-Po­kal: Ralph Nüter, Da­men­po­kal Meike We­de­mann und Rudi-Tell­bü­scher-Po­kal Dirk Wre­de. Der neu von "­Mops Kuckuck" ge­stif­tete Ka­no­nen­po­kal ging erst­mals an Cars­ten Mei­er. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur 2. Kom­pa­nie, so­wie die Stamm­tisch­ter­mine un­ter "ww­w.zweite-kom­pa­nie-la­ge.­de".

vom 22.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4A

