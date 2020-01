Rodungsarbeiten am Kreishau...

Ro­dungs­ar­bei­ten am Kreis­haus Vor­be­rei­tung für die Sa­nie­rung der Fassade Kreis Lip­pe. Wie der Kreis Lippe mit­teilt, müs­sen für die an­ste­hende Fassa­densa­nie­rung die Grün­flächen rund um das Kreis­haus vor­be­rei­tet und ge­ro­det wer­den. Die Ar­bei­ten fin­den vor­aus­sicht­lich am heu­ti­gen Sams­tag, 18. Ja­nu­ar, und an den fol­gen­den zwei Sams­ta­gen statt – je nach Wit­te­rung. Fach­leute schnei­den ent­lang der Fassade einen knapp drei Me­ter brei­ten Be­reich frei. Zu­dem rich­ten sie die ge­plan­ten Stand- und La­ger­flächen her. Im Früh­jahr wer­den schließ­lich die Wur­zel­rückstände ent­fernt. Die Ar­bei­ten er­fol­gen in Ab­stim­mung mit der Un­te­ren Na­tur­schutz­behör­de. Bäu­me, die nicht zwin­gend wei­chen müs­sen, wer­den er­hal­ten und im Zuge der Bau­maß­nah­men ge­gen Be­schä­di­gun­gen ge­schützt. Im An­schluss an die Ge­bäu­des­a­nie­rung wird eine Neu­ge­stal­tung der ge­sam­ten Grün- und Park­platz­an­la­gen er­fol­gen. (LMH)

vom 22.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4A

