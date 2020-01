Elternlotsen unterstützen ...

Die neuen El­tern­lot­sen un­ter­stüt­zen ab dem kom­men­den Jahr zu­ge­wan­derte El­tern, da­mit diese ih­ren Kin­dern bei der Be­rufs- und Stu­dien­wahl hel­fen kön­nen. Fo­to: Kreis Lippe

­El­tern­lot­sen un­ter­stüt­zen zu­ge­wan­derte Müt­ter und Väter Kom­mu­na­les In­te­gra­ti­ons­zen­trum hat zum ers­ten Mal "­El­tern­lot­sen in der Be­rufs- und Stu­die­n­ori­en­tie­rung" aus­ge­bil­det Kreis Lip­pe. Sie wol­len zu­ge­wan­derte El­tern best­mög­lich un­ter­stüt­zen: Des­we­gen hat das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum des Krei­ses Kippe im Jahr 2019 zum ers­ten Mal "­El­tern­lot­sen in der Be­rufs- und Stu­die­n­ori­en­tie­rung" aus­ge­bil­det. Sie wer­den ab 2020 zu­ge­wan­derte El­tern bei der Be­rufs­we­ge­pla­nung ih­rer Kin­der an lip­pi­schen Schu­len be­glei­ten. Fach­leu­te, un­ter an­de­rem von der Tech­ni­schen Hoch­schule OWL, der Agen­tur für Ar­beit, des Job­cen­ters, der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer so­wie der Kreis­hand­wer­ker­schaft, in­for­mier­ten aus ers­ter Hand ü­ber The­men wie das Lan­des­vor­ha­ben "K­ein Ab­schluss ohne An­schluss", Un­ter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten während der Aus­bil­dung oder auch die Op­tion, Sti­pen­dien in An­spruch zu neh­men. "­Die Schu­lung bie­tet einen rie­si­gen Ü­ber­blick ü­ber die ge­samte The­ma­ti­k", er­klärt Ste­pha­nie Jan­zen, Pro­jekt­lei­te­rin beim Kreis Lip­pe, "außer­dem ler­nen die Teil­neh­mer Ex­per­ten ken­nen, an die sie sich auch nach den Mo­du­len di­rekt wen­den kön­nen". Die neuen El­tern­lot­sen, die un­ter an­de­rem ver­schie­dene sprach­li­che Herkünfte ha­ben, sor­gen ab dem neuen Jahr für eine gute In­for­ma­tion von (neu-)zu­ge­wan­der­ten El­tern und bauen mög­li­che Hür­den auch kul­tu­rel­ler Art ab. Da­mit kön­nen diese ihre Kin­der bei der Be­rufs- und Stu­dien­wahl op­ti­mal un­ter­stüt­zen. Ge­bucht wer­den kön­nen die aus­ge­bil­de­ten Lot­sen ü­ber das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum und An­sprech­per­so­nen in den Schu­len. Das Netz­werk be­fin­det sich ak­tu­ell noch im Aus­bau. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es bei Ste­pha­nie Jan­zen un­ter s.jan­zen@­kreis-lip­pe.de oder im In­ter­net un­ter ww­w.will­kom­men-in-lip­pe.­de. (LMH)

vom 22.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4A

