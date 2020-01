Eltern-Kind-Gruppen leiten ...

­El­tern-Kind-Grup­pen lei­ten Schu­lung der Evan­ge­li­schen Fa­mi­li­en­bil­dung star­tet Ende Ja­nuar Kreis Lip­pe. Die Evan­ge­li­sche Fa­mi­li­en­bil­dung bie­tet ab dem 29. Ja­nuar im Lan­des­kir­chen­amt in Det­mold eine Schu­lung zur Lei­tung von El­tern-Kind-Grup­pen an. Die Schu­lung, die 37 Un­ter­richts­stun­den so­wie zwei Hos­pi­ta­tio­nen in El­tern-Kind-Grup­pen um­fasst, rich­tet sich an Men­schen, die In­ter­esse an die­ser Tätig­keit ha­ben oder be­reits eh­ren­amt­lich eine El­tern-Kind-Gruppe lei­ten, aber nicht ü­ber eine päd­ago­gi­sche Grun­d­qua­li­fi­ka­tion ver­fü­gen. El­tern-Kind-Grup­pen gehören seit lan­ger Zeit zum An­ge­bot lip­pi­scher Kir­chen­ge­mein­den und der Ev. Fa­mi­li­en­bil­dung. Sie las­sen Fa­mi­lien Ge­mein­schaft und Ge­meinde er­le­ben, die­nen dem In­for­ma­ti­ons­aus­tausch und der Ent­las­tung und bie­ten viel­fäl­tige An­re­gun­gen für das Fa­mi­li­en­le­ben und die al­ters­ge­rechte Be­schäf­ti­gung mit Kin­dern in den ers­ten Le­bens­jah­ren. Die Schu­lung soll auf die Auf­gabe der Lei­tung vor­be­rei­ten be­zie­hungs­weise be­glei­tend Hand­werks­zeug für die Lei­tung von El­tern-Kind-Grup­pen zur Seite stel­len. Darü­ber hin­aus gibt es an­sch­ließend die Mög­lich­keit, als Kurs­lei­tung in un­ter­schied­li­chen El­tern-Kind-Grup­pen der Ev. Fa­mi­li­en­bil­dung tätig zu wer­den. Die Schu­lungs­ter­mine sind je­weils mitt­wochs von 9 bis 11.15 Uhr, und zwar am 29. Ja­nu­ar, 5., 12. und 26. Fe­bruar, 4. und 25. März so­wie am 1. April. Zwei Tref­fen sind am sams­tags: am 15. Fe­bruar von 9 bis 15.30 Uhr und am 14. März von 9 bis 14.30 Uhr. Ein Abend­ter­min fin­det statt am Don­ners­tag, 19. März, von 19.30 bis 21.45 Uhr. Die Lei­tung liegt bei Silke Hen­jes und Hanna Heyn und ver­schie­de­nen Re­fe­ren­tin­nen. Die Ge­bühr für die Schu­lung be­trägt 95 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung bis zum 15. Ja­nuar un­ter der Ruf­num­mer (05231) 976-670 oder per E-Mail an fa­mi­lie@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de. (LMH)

vom 22.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4A

