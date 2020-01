100 Jahre Gossner Kirche Fe...

To­bias Tre­se­ler (vor­ne, 2. von links), Ste­phan Schmidt­pe­ter (o­ben, rechts) und Die­ter Böke­meier (o­ben, links) wa­ren im ver­gan­ge­nen Herbst beim Ju­biläum in In­dien da­bei. Fo­to: Lip­pi­sche Lan­des­kir­che

100 Jahre Goss­ner Kir­che Fest­got­tes­dienst am 26. Ja­nuar in St. Ni­co­lai Lemgo Kreis Lip­pe/Lem­go. Zu ei­nem Fest­got­tes­dienst aus An­lass der 100-jäh­ri­gen Selbst­stän­dig­keit der Goss­ner Kir­che in In­dien lädt der Lip­pi­sche Freun­des­kreis der Goss­ner Mission für Sonn­tag, 26. Ja­nu­ar, auf 10 Uhr herz­lich in die Kir­che St. Ni­co­lai in der Pa­pen­straße in Lemgo ein. 1919 hat die in­di­sche Kir­che als erste Kir­che, die aus der Ver­kün­di­gung eu­ropäi­scher Missio­nare her­vor­ge­gan­gen ist, ihre Selbst­stän­dig­keit er­klärt. Als eine Kir­che, die stän­dig wächst, gehören ihr heute eine halbe Mil­lion Men­schen an. Die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che ist der Goss­ner Kir­che ü­ber die Goss­ner Mission (ein un­ab­hän­gi­ges Missi­ons­werk mit Sitz in Ber­lin, das von sechs deut­schen Lan­des­kir­chen un­ter­stützt wird) part­ner­schaft­lich ver­bun­den. Kir­chen­rat To­bias Tre­se­ler wird im Got­tes­dienst die Pre­digt hal­ten. Tre­se­ler hatte ge­mein­sam mit dem Lan­des­pfar­rer für Ö­ku­mene und Mission, Die­ter Böke­mei­er, so­wie Goss­ner-Ku­ra­tor Pfar­rer Ste­phan Schmidt­pe­ter im No­vem­ber an den Fei­er­lich­kei­ten des Ju­biläums mit Got­tes­diens­ten, Vor­trä­gen und Pro­zes­sio­nen teil­ge­nom­men. Alle drei wer­den nach dem Got­tes­dienst von ih­ren Ein­drü­cken aus In­dien be­rich­ten. Ge­gen Mit­tag wird zu ei­nem echt in­di­schen Es­sen (Preis 7,80 Eu­ro) ins Ge­mein­de­haus ein­ge­la­den. Zu des­sen Vor­be­rei­tung wird um An­mel­dung bis spätes­tens bis 15. Ja­nuar ge­be­ten bei Wolf-Die­ter Schmel­ter un­ter (05231) 999580 oder per E-Mail an wd-schmel­ter@t-on­li­ne.­de.

vom 22.01.2020 | Ausgabe-Nr. 4A

