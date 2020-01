Baumstumpf wird zum Druckst...

Schon seit zehn Jah­ren setzt sich Su­sanne Wal­ter künst­le­risch mit dem Thema Wald und mit den Er­schei­nungs­for­men der Na­tur aus­ein­an­der. Die Ob­jekte am Bo­den sind Ab­for­mun­gen von Baum­rin­de. Fo­to: Knut Din­ter

­Baum­stumpf wird zum Druck­stock Su­sanne Wal­ter zeigt "­Do­ku­men­ta­ri­sches und Poe­ti­sches ü­ber den Wald" Der Wald fas­zi­niert und in­spi­riert Künst­ler schon seit Jahr­hun­der­ten. Su­sanne Wal­ter hin­ge­gen stellt Bäu­me, Äste und Blät­ter in den Mit­tel­punkt ih­res künst­le­ri­schen Schaf­fens. Der Kunst­ver­ein Oer­ling­hau­sen wid­met der Bie­le­fel­de­rin eine ei­gene Aus­stel­lung. Der Ti­tel lau­tet "­Mischwald. Pars pro to­to. Do­ku­men­ta­ri­sches und Poe­ti­sches aus dem Wald". Es be­gann recht pro­fan. "Ich habe ganz nah am Wald ge­wohnt", be­rich­tete Su­sanne Wal­ter im Ge­spräch mit dem künst­le­ri­schen Lei­ter des Ver­eins, Prof. Dr. An­dreas Be­au­grand. "Ich habe mich viel darin auf­ge­hal­ten, bei Spa­zier­gän­gen und beim Spor­t." Ei­nes Ta­ges fie­len ihr die ab­ge­säg­ten Baumstümpfe auf und die Idee war ge­bo­ren. Die Jah­res­ringe hielt die Künst­le­rin zunächst durch Ab­rei­ben mit Farb­stift (Frot­ta­ge) auf Pa­pier fest. Dann druckte sie die glatte Ober­fläche mit um­welt­freund­li­cher Farbe ab. Schließ­lich ver­wen­dete sie die grü­nen Al­gen und Flech­ten, die sich im Laufe der Zeit ge­bil­det hat­ten, als natür­li­che Druck­far­be. "Es ist eine große Fas­zi­na­tion, draußen zu ar­bei­ten, der Son­ne, dem Wind und dem Re­gen aus­ge­setzt zu sein", stellte Su­sanne Wal­ter fest. "­Man wird Teil des Ge­sche­hens in der Na­tur." In Oer­ling­hau­sen zeigt sei einen Quer­schnitt ih­res Schaf­fens im Frei­en. In jüngs­ter Zeit be­ar­bei­tet Su­sanne Wal­ter Baumstümpfe mit der Mo­tor­säge und ar­bei­tet Haus­for­men her­aus – Hin­weis auf die Ver­wand­lung und spätere Ver­wen­dung des Hol­zes. Auf den ers­ten Blick ist ihre Kunst spar­sam und zurück­hal­ten­d", er­läu­terte Be­au­grand. "­Bei nähe­rem Hin­se­hen ent­wi­ckelt sie eine un­ge­heure Kraft." Mit ih­rer Kunst in­ter­ve­niere sie in den natür­li­chen Le­bens­raum. Denn sie habe er­kannt, "dass der Wald so be­han­delt wird, wie es ihm nicht nicht­be­dingt gut tut". Die Bil­der und Ob­jekte ste­hen im Mit­tel­punkt des Kunst­ge­sprächs am Don­ners­tag, 30. Ja­nu­ar, ab 18.30 Uhr. Uta Brö­mel­meyer (Jour­na­lis­tin und Freie Mit­ar­bei­te­rin des WDR), Krea­tiv­päd­ago­gin Ka­rin Fuhl­brück und Su­sanne Wal­ter wer­den Texte zum Thema le­sen und das Ge­spräch mo­de­rie­ren. Am 20. Fe­bruar en­det die Aus­stel­lung. Während der Eröff­nung ver­ab­schie­dete sich Jo­chen Held als lang­jäh­ri­ger Be­treuer des Auf­sichts­pla­nes. Ge­mein­sam mit sei­ner Ehe­frau Gerda Held bemühte er sich dar­um, genü­gend Frei­wil­lige für die Auf­sich­ten zu fin­den. Oft ge­nug habe er dann selbst die Auf­gabe ü­ber­nom­men, lobte die Vor­sit­zende des Kunst­ver­eins, Isolde Mül­ler-Bor­chert. Sie dankte Held, der auch dem Bei­rat des Kunst­ver­eins an­gehört, aus­drück­lich für sei­nen un­er­müd­li­chen Ein­satz. Die Nach­folge hat Beate Klei­ne­menke ü­ber­nom­men (LM­H/kd)

vom 18.01.2020 | Ausgabe-Nr. 3B

