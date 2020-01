Luke Der hübsche Mischling Lu...

Luke Der hüb­sche Misch­ling Luke kam Ende No­vem­ber in die Ob­hut vom Tier­heim Det­mold. Der junge Rüde wird im Fe­bruar ein Jahr alt. Er zeigt sich ein we­nig un­si­cher, aber auch neu­gie­rig, lus­tig und als Pu­ber­tier zu­wei­len auch frech. Luke ist ver­träg­lich mit an­de­ren Hun­den, kann aber auch et­was un­ge­stüm sein. Weil er noch Er­zie­hung braucht und eine Menge ler­nen möch­te, soll­ten seine neuen Be­sit­zer be­reit sein, mit ihm eine gute Hun­de­schule zu be­su­chen. Der Jung­spund ist sehr leb­haft und hat eine Menge Tem­pe­ra­ment und Po­wer. Luke möchte also ent­spre­chend aus­ge­las­tet wer­den und braucht sach­kun­dige Men­schen ohne klei­nere Kin­der, die Zeit und Lust ha­ben, mit ihm zu ar­bei­ten, und die durch ent­spre­chende Hun­de­er­fah­rung in der Lage sind, ihm eine sou­ver­äne und klare Führung zu ge­ben. In­fos un­ter Tier­schutz der Tat e.V./Lip­pi­sches Tier­heim Det­mold, "ww­w.tier­heim­det­mol­d.­de".­Fo­to: Kor­te­kamp

vom 18.01.2020 | Ausgabe-Nr. 3B

