Beschäftigungsperspektiven...

Land­rat Dr. Axel Leh­mann ü­ber­reicht den För­der­be­scheid an Her­mann Rit­ter (Ge­schäfts­füh­rer eu­wa­tec gGmb­H), mit ih­nen freuen sich Tho­mas Je­ckel (Ge­schäfts­führung Netz­werk Lip­pe) und Sa­bine Beine (Fach­dienst­lei­tung „­So­zia­les und In­te­gra­tion“ beim Kreis Lip­pe). Fo­to: Kreis Lippe

­Be­schäf­ti­gungs­per­spek­ti­ven für Lang­zeit­ar­beits­lose eu­wa­tec gGmbH als Trä­ger für Be­schäf­ti­gungs- und Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­men be­kommt För­de­rung Kreis Lip­pe. Mit dem In­no­va­ti­ons­fonds sol­len zu­sätz­li­che Ar­beitsplätze für den So­zia­len Ar­beits­markt ge­schaf­fen wer­den. 300.000 Euro pro Jahr stel­len der Kreis Lippe und das Netz­werk Lip­pe, die kom­mu­nale Be­schäf­ti­gungs­för­de­rungs­ge­sell­schaft, für Pro­jekte zur Ver­fü­gung, die auf Grund­lage des Teil­ha­be­chan­cen­ge­set­zes ge­plant sind. Nun hat mit der Firma eu­wa­tec gGmbH ein er­fah­re­ner Trä­ger im Be­reich Be­schäf­ti­gungs- und Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­men den ers­ten För­der­be­scheid aus den Hän­den von Land­rat und Ver­wal­tungs­rats­vor­sit­zen­der des Job­cen­ters Dr. Axel Leh­mann ent­ge­gen ge­nom­men. "­Neue Be­schäf­ti­gungs­per­spek­ti­ven für Lang­zeit­ar­beits­lose sind fest in un­se­rem Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 ver­an­kert. Die ers­ten Per­so­nen konn­ten wir schon in Ar­beit brin­gen und wir ha­ben da­bei un­sere Er­war­tun­gen für 2019 schon ü­ber­trof­fen. Die För­de­rung für eu­wa­tec ist ein wei­te­rer Schritt in die rich­tige Rich­tung", freut sich Dr. Leh­mann. Mit den Mit­teln in Höhe von 50.000 Euro wird das Pro­jekt "Werk­statt für Ar­beit und Tech­ni­k" in Det­mold ge­för­dert. In die­ser Werk­statt wur­den bis­her klei­nere Auf­trags­ar­bei­ten im Be­reich der Elek­tro­mon­tage und Ver­pa­ckung durch­ge­führt. Zukünf­tig soll der Be­trieb auf eine markt­gän­gige Pro­duk­tion um­ge­stellt wer­den, die im Kern aus Hilfs- und Zu­ar­bei­ten durch ak­tu­ell nicht für den ers­ten Ar­beits­markt ge­eig­nete Mit­ar­bei­ter be­steht. Her­mann Rit­ter von der Firma eu­wa­tec be­rich­tet ü­ber die Pla­nung mit der För­de­rung: "­Bis­her wur­den in der Werk­statt be­reits ü­ber 2.000 Lang­zeit­ar­beits­lose durch die Schaf­fung von Ar­beits­ge­le­gen­hei­ten ge­för­dert. Zukünf­tig sol­len min­des­tens 15 Ar­beitsplätze für den So­zia­len Ar­beits­markt ent­ste­hen. Da­durch wird Men­schen die so­ziale Teil­habe am Ar­beits­markt er­mög­licht, die an­sons­ten aus viel­fäl­ti­gen in­di­vi­du­el­len Grün­den keine Be­schäf­ti­gungs­mög­lich­keit auf­neh­men könn­ten." Darü­ber hin­aus soll soll eine dau­er­hafte Be­schäf­ti­gungs­mög­lich­keit ge­schaf­fen wer­den. Das An­fang 2019 ein­ge­führte Teil­ha­be­chan­cen­ge­setz för­dert so­zi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tige Be­schäf­ti­gung auf dem all­ge­mei­nen und so­zia­len Ar­beits­markt. Das Ge­setz un­ter­schei­det sich von bis­he­ri­gen Pro­gram­men durch die Höhe und Dauer der För­de­rung. Zu­dem kön­nen alle Ar­beit­ge­ber bei der Ver­mitt­lung der Ar­beits­lo­sen ein­be­zo­gen wer­den. So er­hal­ten Ar­beit­ge­ber, die eine Per­son ein­stel­len, für ma­xi­mal fünf Jahre einen Lohn­kos­ten­zu­schuss. Im Kreis Lippe ist das Teil­ha­be­chan­cen­ge­setz in ein Ge­samt­kon­zept zur Wei­ter­ent­wick­lung und zum Aus­bau ei­nes So­zia­len Ar­beits­mark­tes in der Re­gion ein­ge­bun­den. (LMH)

vom 18.01.2020 | Ausgabe-Nr. 3B

