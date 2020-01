Was bedeutet es zu scheitern? ...

Was be­deu­tet es zu schei­tern? Ein Stück ü­ber Macht und Selbstzwei­fel Det­mold. Was pas­siert mit Men­schen, die sich in ei­ner Druck­kam­mer zwi­schen Außen­dar­stel­lung und Pri­vat­le­ben be­fin­den? Dass so ein Spa­gat al­les an­dere als leicht ist, muss auch Mein­rad Hof­mann fest­stel­len, sei­nes Zei­chens Prä­si­dent sei­nes Lan­des. Das so ein Amt Kri­ti­ker auf den Plan ruft, ist bei­nahe schon selbs­t­er­klärend, al­ler­dings schwin­det auch der Rück­halt in der ei­ge­nen po­li­ti­schen Par­tei. Un­ter­stüt­zung fin­det er bei sei­ner Frau Eb­ba. Al­ler­dings fragt sich auch die First La­dy, ob sie ih­ren Idea­len noch treu ist oder ob im Zuge des Macht­er­halts ihre Vi­sio­nen und Fort­schritts­ge­dan­ken nicht zwangs­läu­fig auf der Stre­cke blei­ben. "­Was pas­siert, wenn die Macht längst ih­ren Weg in den pri­va­ten Be­zie­hungs­all­tag ge­fun­den hat?", fragt Re­gis­seu­rin Kon­stanze Kap­pen­stein in ih­rer In­sze­nie­rung. "­Mo­men­tum" von Lot Ve­ke­manns ist de­fi­ni­tiv keine leichte Kost und bie­tet ei­ni­gen Stoff zum Nach­den­ken. "Wir stei­gen ohne Vor­ge­schichte di­rekt in das Pro­blem ein, und the­ma­ti­sie­ren von An­fang an auch das In­nen­le­ben der Fi­gu­ren", erzählt Dra­ma­turg Arne Bloch. "­Mo­men­tum" ist ab Frei­tag, 17. Ja­nu­ar, 19.30 Uhr im Lan­des­thea­ter Det­mold zu se­hen. Am Sonn­tag, 12. Ja­nu­ar, fin­det um 11.30 Uhr in der Lip­pi­schen Lan­des­bi­blio­thek eine Ein­führungs­ma­ti­nee statt. Der Ein­tritt dazu ist frei. (km)

vom 11.01.2020 | Ausgabe-Nr. 2B

Drucken | Versenden