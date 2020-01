Nicht nur bretonisches "savoir...

Nicht nur bre­to­ni­sches "sa­voir vi­vre" Im Wein­bistro "Now" von Mi­chael Te­broke ver­bin­den sich Wein und Klei­nig­kei­ten Det­mold. Zu­ge­ge­ben - es liegt ein biss­chen ver­steckt und ist auch nicht ganz so ein­fach zu fin­den. Die Rede ist vom Wein­bistro "Now" an der Wit­te­kind­straße. Am al­ten Schlacht­hof hin­ter Au­to­teile Witz­ler und dem Bow­ling­cen­ter ge­le­gen, müs­sen viele Gäste tatsäch­lich erst­mal ein biss­chen su­chen. "Laut dem Te­le­fonan­bie­ter gibt es die Adresse Wit­te­kind­straße 26D gar nicht", lacht Mi­chael Te­bro­ke, der das Wein­bistro be­treibt. Al­ler­dings zeigt ein Blick in die rus­ti­kal, urig und gemüt­lich ein­ge­rich­tete Stu­be, dass das "Now" sehr wohl exis­tiert. Vor fünf Jah­ren hat sich Mi­chael Te­broke mit sei­ner Wein­kel­le­rei "Frucht­fass" selbst­stän­dig ge­macht, vor drei Jah­ren kam dann ein Street Food An­ge­bot da­zu, seit Ok­to­ber gibt es das "Now" in Det­mold. "Das war ei­gent­lich gar nicht ge­plant", er­in­nert er sich, "al­ler­dings habe ich im Ur­laub in der Bre­ta­gne bre­to­ni­sche Ga­let­tes pro­biert und fest­ge­stellt, wie gut diese zu ei­nem Wein schme­cken." Ga­let­tes be­ste­hen aus ei­nem Buch­wei­zen­teig ohne He­fe, der sich un­ge­fähr zwi­schen ei­nem Crêpe und Piz­zabo­den ein­ord­nen lässt. Dar­auf kommt dann wie bei ei­ner Pizza oder ei­nem Flamm­ku­chen ein Be­lag, der nicht un­be­dingt herz­haft sein muss. "Auf eine ori­gi­nal bre­to­ni­sche Ga­lette kom­men Schin­ken, Käse und ein Spie­ge­lei, al­ler­dings kann man von Creme fraîche, Kä­se, Schin­ken oder Thun­fisch ü­ber Früh­lings­zwie­beln und To­ma­ten bis hin zu Fei­gen eine Ga­lette so­gar ve­gan ganz nach Be­lie­ben be­le­gen", erzählt der Ga­stro­nom. Ne­ben den Ga­let­tes bie­tet er Tar­tes – herz­hafte Ku­chen – so­wie ver­schie­dene wech­selnde Klei­nig­kei­ten, die sich mit Wein eben­falls gut er­gän­zen, an. Das Gute da­bei: Für die Tar­tes und Ga­let­tes wird kein Wei­zen­mehl ver­wen­det. Was zu wel­chem Wein schmeckt und wel­cher Wein zu ei­nem passt, kann man je­weils don­ners­tags und frei­tags ab 19 Uhr oder Klein­grup­pen zu­sätz­lich nach Ver­ein­ba­rung her­aus­fin­den. Auf­grund des gemüt­li­chen und ü­ber­schau­ba­ren Rah­mens nimmt sich Mi­chael Te­broke zu­sätz­lich Zeit, um seine Gäste bei der Wahl von Spei­sen und Ge­trän­ken zu be­ra­ten. Und et­was Neues aus­zu­pro­bie­ren, lohnt sich im­mer, vor al­lem, wenn es le­cker schmeckt. (km)

vom 11.01.2020 | Ausgabe-Nr. 2B

