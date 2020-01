Lebenshilfe plant "ständig...

Le­bens­hilfe plant "stän­dige Prä­senz in der In­nen­stadt­" Der Ver­ein zieht eine po­si­tive Jah­res­bi­lanz und stellt gleich meh­rere künf­tige Bau­pro­jekte vor Det­mold. Die Ver­ant­wort­li­chen der Le­bens­hilfe Det­mold bli­cken trotz al­ler Her­aus­for­de­run­gen mit Zu­ver­sicht in die Zu­kunft. Bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung im Ca­sino der Te­le­kom zo­gen sie Bi­lanz ei­nes er­folg­rei­chen Jah­res 2018, sie ließen zu­dem die ver­gan­ge­nen Mo­nate Re­vue pas­sie­ren: Cor­dula Holle er­in­nerte als Vor­sit­zende ins­be­son­dere an Ver­an­stal­tun­gen und In­itia­ti­ven zur Fes­ti­gung der Le­bens­hilfe in der "­Mitte der Ge­sell­schaft". Die­ser Weg solle auch in Zu­kunft kon­se­quent be­schrit­ten wer­den. Da­her wün­sche sie sich, dass es der Le­bens­hilfe ge­lin­gen mö­ge, eine stän­dige Prä­senz in der In­nen­stadt ein­zu­rich­ten. Auch die Teil­nahme an ei­nem Weih­nachts­markt in der Nähe zu Schloss Det­mold hält die Vor­sit­zende für er­stre­bens­wert. Cor­dula Holle kün­digte auch eine wei­tere Ver­an­stal­tung der "­Ge­sund­heits­werk­stat­t" an: Am 16. Ja­nuar gehe es im Kreis­haus um Le­bens­for­men von äl­ter wer­den­den Men­schen mit geis­ti­ger Be­hin­de­rung. Ge­schäfts­füh­rer Bernd Con­rad ging auf das "­sehr do­mi­nante The­ma" Bun­des­teil­ha­be­ge­setz ein. Es führe in der Um­set­zung zu wei­te­ren Än­de­run­gen, auf die sich die Men­schen in der Le­bens­hilfe ein­stel­len müss­ten. In­so­fern sei die Un­si­cher­heit in die­sem Zu­sam­men­hang an­hal­tend groß. Der Ge­schäfts­füh­rer be­rich­tete auch ü­ber an­ste­hende Bau­pro­jek­te, um die Wohn­si­tua­tion und das Ar­beit­sum­feld der be­treu­ten Men­schen zu ver­bes­sern: Für das Früh­jahr 2020 rechne er mit dem Bau­be­ginn ei­ner Wohnstätte mit 24 Plät­zen in Horn. Sie solle 2021 fer­tig wer­den und mit­tel­fris­tig die Kat­ten­mühle in Veldrom er­set­zen. Auch für ein neues Werk­statt-Ge­bäude er­war­tet Con­rad grü­nes Licht durch die Kos­ten­trä­ger. Es solle ab 2021 auf dem Gut Jo­han­net­ten­tal mit 32 Plät­zen für Men­schen mit be­son­de­rem Be­darf ge­plant wer­den. Er­wei­tert werde auch die Ma­ri­anne-Fros­tig-Kin­der­ta­gesstät­te. Un­ter der neuen Lei­tung von El­len Er­bach solle eine zu­sätz­li­che heil­päd­ago­gi­sche Gruppe und eine U3-Re­gel­gruppe im Haupt­haus von Gut Jo­han­net­ten­tal ent­ste­hen. (LMH)

vom 11.01.2020 | Ausgabe-Nr. 2B

