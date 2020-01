Samstag, 11.1. 125 Jahre SPD-O...

Sams­tag, 11.1. 125 Jahre SPD-Orts­ver­ein Det­mold, 14.30 Uhr, klei­ner Fest­saal der Stadt­hal­le. Les­ben­gruppe in Lip­pe, 20 Uhr, Frau­en­be­ra­tungs­stelle Al­rau­ne, Wall 5. Sonn­tag, 12.1. Auf­takt­wan­de­rung des TSV Ben­trup-Loß­bruch star­tet um 10 Uhr am Park­platz Alte Schu­le. An­mel­dung er­for­der­lich: (05231) 20419. Jun­ger Got­tes­dienst um 11.30 Uhr, Mar­tin Lu­ther-Kir­che, Schü­ler­straße. Jah­res­auf­takt­wan­de­rung des Ver­eins "Un­ser Dies­tel­bruch" im Ex­ter­tal (6,5 km). Start um 13 Uhr am "Treff­punk­t" in Dies­tel­bruch. An­mel­dung und In­fos: (05231) 5466. "Ich schnüre meine Wan­der­schu­he": Wan­de­rung für Trau­ernde von 14 bis ca. 17 Uhr. Treff­punkt: Berg­hof Stork, Leis­tru­per-Wald-Straße 100. Sonn­tags­mu­sik im Goth­land: Kon­zert mit So­phie Chassée, 15 bis 17 Uhr. "Tango Ar­gen­ti­no" des Ver­eins "Tanz­bo­gen" be­ginnt um 18 Uhr im Gast­hof zum Klüt. Eine Ü­bungs­stunde be­ginnt be­reits um 17 Uhr. "­Der Kai­ser von At­lan­tis": Oper von Vik­tor Ull­mann um 18 Uhr in der Aula der Au­gust-Her­mann-Fran­cke-Schu­le, Anne-Frank-Straße 3. Ein­tritt frei. Ö­ku­me­ni­sches Tai­zé-Ge­bet um 19 Uhr in der Hl. Kreuz-Kir­che (Werk­tags­kir­che), Schu­bert­platz 10. Mon­tag, 13.1. "­Krea­tiv Treff" im Dorf­ge­mein­schafts­haus im "Ar­mins-Park" be­ginnt um 17 Uhr. Vor­trag ü­ber den Det­mol­der Orts­teile-At­las von Dr. Hans-Joa­chim Keil um 19.30 Uhr im Lan­des­ar­chiv Det­mold, Willi-Hof­mann-Str. 2. Ein­tritt frei. Diens­tag, 14.1. Det­mol­der Floh­markt­pro­jekt geöff­net von 10 bis 14 Uhr, Sieg­fried­straße 88. Kos­ten­lose Fahr­rad­werk­statt "­Draht­esel" von 14 bis 18 Uhr, Sieg­fried­straße 88. Stamm­tisch der CDU Det­mold-Kern­stadt um 19 Uhr, Re­stau­rant Theot­mal­li, Mei­er­straße 8. "­Ta­lente-Tausch": Nach­bar­schafts­hilfe-Gruppe trifft sich um 19.15 Uhr in der Wan­del­werk­statt, Fried­rich­straße 15. In­fos un­ter lipp­eim­wan­del.­de. Sin­ga­bend MGV "Ein­tracht" Pi­vits­heide um 19.30 Uhr im Gast­hof "­Zum Don­oper­teich". Mitt­wo­ch, 15.1. Smart­phone- und Ta­blet-Treff für Se­nio­ren, 10 bis 12 Uhr, AWO-Be­geg­nungs­zen­trum, Eli­sa­beth­straße 45-47. Don­ners­tag, 16.1. Lisa-Café für Frauen von 10 bis 11.30 Uhr, Frau­en­be­ra­tungs­stelle "Al­rau­ne", Wall 5. In­fos: (05231) 20177. Sams­tag, 18.1. Tag der of­fe­nen Tür am Gym­na­sium Leo­pol­di­num, 8.30 bis 12.30 Uhr, Horn­sche Str. 48. Re­pair-Café von 14 bis 18 Uhr in den Räu­men der Awo an der Eli­sa­beth­straße 45-47. Preiss­kat­tur­nier und Preis­kno­beln ab 16 Uhr im Dorf­ge­mein­schafts­raum in Mo­se­beck, Barn­tru­per Straße 156. Start­geld: 7 Eu­ro.

vom 11.01.2020 | Ausgabe-Nr. 2B

