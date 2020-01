Zuhause auf Zeit in Detmold ge...

Zu­hause auf Zeit in Det­mold ge­sucht Ma­ria aus Costa Rica sucht ab Fe­bruar eine Gast­fa­mi­lie Det­mold. Den Ho­ri­zont er­wei­tern und die Welt Zu­hause er­le­ben – ein Schü­ler­aus­tausch be­deu­tet nicht nur für die Ju­gend­li­chen, son­dern auch de­ren Gast­fa­mi­lien eine ein­ma­lige Er­fah­rung: Ab Fe­bruar 2020 ha­ben Fa­mi­lien in Det­mold und Um­ge­bung wie­der die Mög­lich­keit, ein in­ter­na­tio­na­les Gast­kind für ein hal­bes oder gan­zes Schul­jahr bei sich zu Hause auf­zu­neh­men. Rund 100 Ju­gend­li­che zwi­schen 15 und 18 Jah­ren kom­men mit dem Ver­ein "AFS In­ter­kul­tu­relle Be­geg­nun­gen e.V." nach Deutsch­land, um hier in ei­ner Gast­fa­mi­lie Land und Leute ken­nen­zu­ler­nen und sich per­sön­lich wei­ter­zu­ent­wi­ckeln. Wie Ma­ria. Die 18-Jäh­rige aus Costa Rica be­schreibt sich als viel­sei­tige und ei­genstän­dige Per­son: "Ich reise gern und finde es span­nend, fremde Land­schaf­ten zu ent­de­cken." Gast­fa­mi­lien sind so viel­sei­tig wie die Welt: Paare mit oder ohne Kin­der, Al­lein­er­zie­hen­de, gleich­ge­schlecht­li­che Paare und Se­nio­ren kön­nen Ju­gend­li­chen aus al­ler Welt ein lie­be­vol­les Zu­hause auf Zeit bie­ten – wich­tig sind ein großes Herz, ein freies Bett, Gast­freund­schaft und Neu­gierde auf eine an­dere Kul­tur. Eine Auf­nahme ist für einen Zeit­raum ab sechs Wo­chen bis zu ei­nem Jahr mög­lich. AFS-Mit­ar­bei­ter in der Re­gion so­wie aus der Ge­schäfts­stelle in Ham­burg be­rei­ten die Gast­fa­mi­lien vor und be­glei­ten alle Be­tei­lig­ten. In­ter­es­sier­te, die ein Gast­kind auf­neh­men möch­ten, kön­nen sich im In­ter­net un­ter "ww­w.afs.­de/­gast­fa­mi­lie" er­kun­di­gen oder di­rekt an die Aus­tau­sch­or­ga­ni­sa­tion AFS wen­den – un­ter der Ruf­num­mer (040) 399222-90 oder per E-Mail an "­gast­fa­mi­lie@afs.­de". (LMH)

vom 11.01.2020 | Ausgabe-Nr. 2B

