Kli­ma­schutz ge­mein­sam für OWL Stadt­werke Bad Sal­zu­flen, Bie­le­feld, Det­mold und Lemgo prä­sen­tie­ren sich auf Messe Bad Sal­zu­flen. Ost­west­fa­lens größte Ver­brau­cher­messe "Haus | Gar­ten | Tou­ris­tik | Hoch­zeit" zeigt sei­nem Pu­bli­kum in den Mes­se­hal­len Bad Sal­zu­flen noch bis zum mor­gi­gen Sonn­tag ein brei­tes Spek­trum an Wa­ren und Dienst­leis­tun­gen. Ver­an­stal­tet wird das Event von Messe Ost­west­fa­len. Ü­ber 370 Aus­stel­ler zei­gen in vier Mes­se­hal­len in der Salz­sied­ler­stadt ihre Neu­hei­ten und An­ge­bo­te. Die Mes­se­hal­len sind un­ter­teilt in fünf The­men­be­rei­che: "­Bau­en, Re­no­vie­ren, Sa­nie­ren", "­Gar­ten und De­ko", "­Ge­sund + Fit", "Tou­ris­ti­k" und "Hoch­zeit". Zahl­rei­che Son­deraus­stel­lun­gen und In­for­ma­ti­ons­fo­ren run­den das Aus­stel­ler­an­ge­bot ab. Auch in die­sem Jahr sind die Stadt­werke aus Lippe und Bie­le­feld wie­der mit ei­nem Mes­se­stand da­bei. Sie zei­gen dort al­les rund um ihr Mes­se­motto "Kli­ma­schutz - ge­mein­sam für OW­L". Mes­se­be­su­cher er­hal­ten auf dem 270 Qua­drat­me­ter großen Stand In­for­ma­tio­nen, ü­ber zu­kunfts­wei­sende Elek­tro­mo­bi­lität, Trink­was­ser und ener­gie­spa­ren­des Ko­chen auf ei­nem In­duk­ti­ons­herd. Mini Block­heiz­kraft­werke (B­HWs) lie­gen voll im Trend. Sie er­zeu­gen Strom und Wärme ef­fi­zi­ent in ei­ner An­lage und eig­nen sich für Ein- und Mehr­fa­mi­li­en­häu­ser. Die Stadt­werke er­klären auf ih­rem Ge­mein­schafts­stand, was es mit die­ser in­no­va­ti­ven Haus-Tech­nik auf sich hat. Da­ne­ben ha­ben die Stadt­werke-Teams aus Bad Sal­zu­flen, Bie­le­feld, Det­mold und Lemgo ein span­nen­des Pro­gramm für Klein und Groß auf­ge­legt. Wer zwi­schen­durch eine Pause ge­nießen möch­te, kann sich mit gu­tem Trink­was­ser aus der Re­gion er­fri­schen – und zu­gleich kön­nen sich In­ter­es­sierte ü­ber die vie­len gu­ten Ei­gen­schaf­ten des Le­bens­mit­tels Num­mer eins in­for­mie­ren. Mit die­sen ab­wechs­lungs­rei­chen The­men prä­sen­tie­ren sich die Stadt­werke in Halle 20, C2. Dar­un­ter die neueste Idee der Stadt­werke Bie­le­feld: der Stadt­werke Club mit vie­len span­nen­den und ex­klu­si­ven An­ge­bo­ten für Kun­den aus ganz Nord­rhein-West­fa­len. Und nicht zu­letzt ist "Jür­gen" da­bei: der "fre­che" Strom, den die lip­pi­schen Stadt­werke selbst um­welt­scho­nend in der Re­gion er­zeu­gen und ge­mein­sam außer­halb ih­rer ei­ge­nen Ver­sor­gungs­be­rei­che an­bie­ten. Jür­gen sorgt auch für ein woh­lig war­mes Ba­de­zim­mer. Wer sein ei­ge­nes Ba­de­zim­mer ge­schmack­voll ein­rich­ten möch­te, ist im The­men­be­reich "­Bad­wel­ten" ge­nau rich­tig. Dort gibt es al­les für eine pas­sende Wohl­fühl­at­mo­s­phäre. Der The­men­be­reich "­Ge­sund + Fit" ist be­reits zum fünf­ten Mal mit da­bei. Die­ser wird stän­dig er­wei­tert und zeigt al­les rund um die The­men Ge­sund­heit, Wohl­be­fin­den, Prä­ven­tion und Fit­ness für Men­schen je­den Al­ters. In der The­men­halle "­Gar­ten" kön­nen die Be­su­cher ne­ben Schaugär­ten auch ein um­fang­rei­ches An­ge­bot an Gar­ten­mö­beln, Gar­ten­grills, Pflan­zen und De­ko­ra­ti­ves be­stau­nen. Erst­mals gibt es ein Pflan­zen­fo­rum, wo die Be­su­cher gute Tipps und Tricks für die Pflege von Gar­ten- und Zim­mer­pflan­zen er­hal­ten kön­nen. In der The­men­halle "Tou­ris­ti­k" stel­len Ho­tels, Ver­bän­de, Ver­ei­ne, Air­li­nes und Ree­de­reien ihr An­ge­bot an Rei­sen vor. Auf der Hoch­zeits­messe kann ge­staunt, an­pro­biert und ge­kauft wer­den. Ob die ei­gene Hoch­zeit, ein Ju­biläum oder der runde Ge­burts­tag. Die "Hoch­zeit und Fes­te" glänzt mit viel­fäl­ti­gen und in­ter­essan­ten An­ge­bo­ten aus den Be­rei­chen Event- Fo­to­gra­fie, DJs, De­ko­ra­tion, Licht- und Feu­ers­hows, Fri­seu­ren, Make-up-Ar­tis­ten, Ju­we­lie­ren, Her­ren­aus­stat­tern und selbst­ver­ständ­lich Braut­mo­den. Das Büh­nen­pro­gramm war­tet mit mehr­mals täg­li­chen Mo­den­schauen auf, schafft An­reize und Emo­tio­nen für das Braut- oder Fest­kleid. Die Messe "Haus | Gar­ten | Tou­ris­tik | Hoch­zeit" fin­det im Mes­se­zen­trum Bad Sal­zu­flen statt. Geöff­net sind die Türen an al­len Mes­se­ta­gen zwi­schen 10 und 18 Uhr. (EM)

vom 11.01.2020 | Ausgabe-Nr. 2B

