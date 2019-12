Wechsel an der Spitze der Bürgerstiftung Detmold

Der neue Stif­tungs­rats­vor­sit­zende der Bür­ger­stif­tung Det­mold, Bernd Dohn, ü­ber­nimmt das Amt von Fried­rich Bra­ke­meier (Drit­ter von links). Die Stif­tungs­vor­stands­mit­glie­der Andre Brink­mann (Zwei­ter von links) und Maik Hüb­ner freuen sich auf das ge­mein­same En­ga­ge­ment für Det­mold.

Vor knapp zwei Jah­ren hatte es be­reits einen Ge­ne­ra­ti­ons­wech­sel im heute von Andre Brink­mann ge­führ­ten Stif­tungs­vor­stand ge­ge­ben, der die lau­fen­den Ge­schäfte führt und die Be­schlüsse des Stif­tungs­ra­tes aus­führt. In die­sem Gre­mi­um, das un­ter an­de­rem ü­ber die Ver­wen­dung der Gel­der ent­schei­det, gibt es nun eben­falls eine Ver­jün­gungs­kur. Fried­rich Bra­ke­mei­er, der seit der Grün­dung 2004 Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­der war, gibt sein Amt an Bernd Dohn ab. "Ich kon­zen­triere mich nun auf meine Auf­ga­ben als Großva­ter", sagt der 76-jäh­rige Bra­ke­meier und lacht. Mit an­de­ren zu­sam­men habe er ab 2003 die Grün­dung ei­ner Bür­ger­stif­tung vor­an­ge­trie­ben. Ein Haupt­an­lie­gen dafür sei die Wür­di­gung des ho­hen eh­ren­amt­li­chen Ein­sat­zes ge­we­sen. "­Schon da­mals gab es viele Auf­ga­ben, die die Kom­mune nicht mehr stem­men konnte und die die Grün­dung ei­ner Bür­ger­stif­tung not­wen­dig mach­te", erzählt Bra­ke­mei­er. Die Schwer­punkte la­gen vor al­lem im so­zia­len Be­reich. Auf Höhe der Flücht­lings­krise 2015/16 sei bei­spiels­weise rund 150 Frei­wil­li­gen die Aus­bil­dung zu So­zi­al­pa­ten bei der Volks­hoch­schule er­mög­licht wor­den. Darü­ber hin­aus wollte man Frei­wil­lige fin­den und ver­mit­teln, die sich en­ga­gie­ren woll­ten. Ge­nau das ge­schah in der Eh­ren­amt­li­chen-Frei­weil­li­gen-Agen­tur, die heute "1.000 hel­fende Hän­de" heißt. Eine kleine Än­de­rung, die die neue Vor­stands­riege auf den Weg ge­bracht hatte und die Men­schen auf ei­ner emo­tio­na­len Ebene ab­ho­le. Ins­ge­samt habe sich das neue Vor­stands­team ein we­nig an­ders auf­ge­stellt und der Bür­ger­stif­tung wei­te­ren Schwung ver­lie­hen. Ein mo­der­ne­rer In­ter­ne­t­auf­tritt, öf­fent­lich­keits­wirk­same Kam­pa­gnen, die ge­zielte An­spra­che von jun­gen Men­schen ü­ber so­ziale Netz­wer­ke, Pro­jekt­ko­ope­ra­tio­nen mit Un­ter­neh­men und wei­tere Ak­zente seien ge­setzt wor­den. "Da­bei hal­ten wir wei­ter an der so­zia­len Aus­rich­tung fest", be­tont Vor­sit­zen­der Brink­mann. "Un­ser Ziel ist es, Zeit oder Geld zu ge­ne­rie­ren, um et­was für Det­mold ma­chen zu kön­nen." Und da­bei spiele wei­ter­hin das Eh­ren­amt eine große Rol­le. "Eh­ren­amt liegt im Tren­d", ist sich der neue Stif­tungs­rats­vor­sit­zende Bernd Dohn si­cher. Das zeige nicht zu­letzt die Dis­kus­sion ü­ber einen Bun­des­frei­wil­li­gen­dienst, die kürz­lich öf­fent­lich ge­führt wor­den sei. Dohn war 25 Jahre lang Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Deut­schen Ju­gend­her­bergs­werks in Det­mold und ging im Früh­jahr die­ses Jah­res in den Ru­he­stand. Der 64-Jäh­rige freue sich auf seine Auf­gabe als neuer Stif­tungs­rats­vor­sit­zen­der. Wer sich in der Bür­ger­stif­tung en­ga­gie­ren möch­te, kann dies etwa durch Spen­den oder durch eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment tun. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und Kon­takt­da­ten gibt es un­ter "ww­w.­bu­er­ger­stif­tung-det­mol­d.­de".(LMH)

vom 18.12.2019 | Ausgabe-Nr. 51A

