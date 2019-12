"Das ‚Haus‘ ist das Herz des Ortsteils"

(von links) CDU-Rats­mit­glied Hans-Joa­chim Lücking, CDU-Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat Dirk Tol­ke­mitt mit dem Vor­stand des Ver­eins „Haus Holz­hau­sen“ um An­dré Pött­ker, Mi­chael Weh­mei­er, Jean-Pas­cal Sura und Jan Leike so­wie CDU-Bun­des­tags­ab­ge­ord­nete Kers­tin Vie­r­eg­ge. Fo­to: Kers­tin Vie­r­egge Wahl­kreis­büro

Die Sa­nie­rung und Um­ge­stal­tung des bis­he­ri­gen Ju­gend­hau­ses in einen Treff­punkt der Ge­ne­ra­tio­nen sei ein wich­ti­ges Pro­jekt für den Orts­teil und seine Ein­woh­ner, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung der CDU-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Kers­tin Vie­r­eg­ge. Die Par­tei un­ter­stütze das Vor­ha­ben. Der Ver­ein hatte in vie­len Ab­stim­mun­gen ein Kon­zept zur Um­wand­lung des denk­mal­ge­schütz­ten Ge­bäu­des an der Max-Planck-Straße in einen ge­ne­ra­tio­nenü­ber­grei­fen­den Dorf­mit­tel­punkt er­ar­bei­tet. "Das ‚Haus‘ ist für junge und äl­tere Holz­hau­ser das Herz des Orts­teils – umso wich­ti­ger ist es, die­sen Mit­tel­punkt nach­hal­tig für die Zu­kunft zu ge­stal­ten und für kom­mende Ge­ne­ra­tio­nen zu er­hal­ten", wird Vie­r­egge zi­tiert. Sie werde sich in Ber­lin um die Sich­tung wei­te­rer mög­li­cher För­der­töpfe küm­mern.Das Holz­hau­ser Rats­mit­glied Hans-Joa­chim Lücking, zu­dem Vor­sit­zen­der des Bau- und Ver­kehrs­aus­schus­ses, rich­tet den Blick auch auf das Außen­gelän­de: "­Ne­ben dem tra­di­tio­nel­len Os­ter­feuer bie­tet sich die große Frei­fläche am ‚Haus‘ auch für an­dere Ak­ti­vitäten an. Denk­bar wäre die Auf­wer­tung durch Spiel- und Be­we­gungs­mög­lich­kei­ten für Jung und Alt oder Pro­jekte wie ge­mein­sa­mes Gärt­nern oder nach­hal­tige Nut­zun­gen für In­sek­ten und Klein­tie­re." Die Un­ter­stüt­zung der CDU freue der Mit­tei­lung zu­folge auch den Ver­ein: "Wir sind sehr glück­lich, dass es vor­an­geht und das Pro­jekt Fahrt auf­nimm­t", er­klärt An­dré Pött­ker vom Ver­eins­vor­stand. Ak­tu­ell sind Ver­an­stal­tun­gen nur noch auf dem Außen­gelände er­laubt, da die Stadt­ver­wal­tung der Sta­tik im In­ne­ren nicht mehr ü­ber den Weg traut. Die Ar­bei­ten zur sta­ti­schen Er­tüch­ti­gung wa­ren ver­tagt wor­den, als die Pläne für ein Dorf­ge­mein­schafts­haus auf­ka­men. (LMH)

vom 18.12.2019 | Ausgabe-Nr. 51A

