6.000 Euro für die Förderung von ehrenamtlichem Engagement

Fei­er­li­che Preis­ver­lei­hung der Li­ons an Eh­ren­amt­ler: (von links) Frank Drex­hage (Preisträ­ger Dorf­ge­mein­schaft Hörs­te), Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter, Isa­belle He­b­rock-Hu­gen­berg (Preisträ­ger Wald­ka­pelle Ohr­sen), Jens Bus­se­mas (Li­ons-Prä­si­dent), Dr. Jo­chen Stu­ken­berg (Li­ons Club), Klaus Rott­schä­fer (Preisträ­ger TUS Müs­sen-Bil­ling­hau­sen) und Ralf-Pe­ter Kai­ser (Mo­de­ra­tor). Fo­to: Tho­mas Krüg­ler

Be­ur­tei­lungs­kri­te­rien wa­ren so­ziale Aus­wir­kung, Tat­kraft und ei­ge­ner Ein­satz, kul­tu­relle Wert­schöp­fung so­wie Nach­hal­tig­keit. Drei Pro­jekte tei­len sich den mit 6.000 Euro do­tier­ten Preis zu glei­chen Tei­len: die Wald­ka­pelle Ohr­sen, der TUS Müs­sen-Bil­ling­hau­sen und die Dorf­ge­mein­schaft Hörs­te. Der von der Mu­sik­schule Lage mu­si­ka­lisch um­rahm­ten Preis­ver­lei­hung im Tech­ni­kum wohn­ten zahl­rei­che Gäste bei. Mo­de­ra­tor Ralf-Pe­ter Kai­ser stellte die Preisträ­ger vor und be­fragte sie zu ih­ren Pro­jek­ten. Klaus Rott­schä­fer vom TuS Müs­sen-Bil­ling­hau­sen be­rich­tete ü­ber Un­ter­richts­ein­hei­ten zum Hand­ball in Grund­schu­len, das Os­ter­feuer und die Er­stel­lung ei­ner 350 Sei­ten um­fas­sen­den Chro­nik, die der Ver­ein in­iti­iert hat. Isa­belle He­b­rock-Hu­gen­berg von der Wald­ka­pelle Ohr­sen stellte die kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen und not­wen­di­gen Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten in der ehe­ma­li­gen Fried­hofs­ka­pelle vor, die der Ver­ein vor dem Ab­riss schüt­zen konn­te. Frank Drex­hage von der Dorf­ge­mein­schaft Hörste be­schrieb das En­ga­ge­ment des Ver­eins bei der Er­stel­lung ei­nes Dorf­ge­mein­schafts­plat­zes. Dr. Jo­chen Stu­ken­berg ü­ber­reichte die Ur­kun­den. Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter lobte das bür­ger­li­che En­ga­ge­ment, das wich­tig sei, da­mit eine Ge­sell­schaft funk­tio­nie­ren kann: "Ich freue mich ü­ber die große An­zahl der Be­wer­bun­gen, die zeigt, dass es Men­schen gibt, de­nen das Zu­sam­men­le­ben in der Stadt Lage und Um­ge­bung wich­tig ist und die sich dafür eh­ren­amt­lich en­ga­gie­ren." Li­ons-Prä­si­dent Jens Bus­se­mas zog ein po­si­ti­ves Fa­zit: "­Die Ver­lei­hung des För­der­prei­ses ist ein großer Er­folg zum Nut­zen der Men­schen in La­ge. Wir freuen uns schon jetzt auf die Aus­schrei­bung im nächs­ten Jahr." (LM­H/­krü)

vom 27.11.2019 | Ausgabe-Nr. 48A

Drucken | Versenden