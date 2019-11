Traumhaftes Tanztheater

Mo­der­ner Aus­druck­stanz: Die Gruppe „Wake Up OWL Young“ zeigte un­ter der Lei­tung von Dhéle Tchekpo Ag­be­tou Hip-Hop. Fo­to: Lau­renz Te­get­hoff weitere Bilder »

In dem als Tanz­thea­ter in­sze­nier­ten Traum ei­nes klei­nen Mäd­chens trifft die­ses in ih­rer Fan­ta­sie­welt auf Zwer­ge, Rie­sen und asia­ti­sche Fa­bel­we­sen. Die Ge­schich­ten, die sich darum ran­ken, stell­ten die un­ter­schied­lichste Grup­pen leb­haft auf der Bühne dar. Die Gruppe der "­Cats und Mäu­se" star­tete mit ih­rer mo­der­nen Jazz-Vor­führung und zeigte ele­gante Tanz­be­we­gun­gen, ge­paart mit syn­chro­nen Be­we­gungs­abläu­fen. Mit stil­vol­len Ver­klei­dun­gen tra­ten sie als Tiere mas­kiert auf die Büh­ne. Einen Hauch von Tau­send und ei­ner Nacht mit ara­bi­schem Hüft­schwung ver­sprühte die Gruppe "­Mo­dern Ori­en­tal". In ih­rem Stück "­Die Wun­der­lam­pe" zeigte das Quar­tett eine leb­hafte Bauch­tanz­show. In glit­zern­den Out­fits zo­gen die Tän­ze­rin­nen von "Jazz Dan­ce" die Auf­merk­sam­keit auf sich und konn­ten mit akro­ba­ti­schem Tanz und ei­ner syn­chro­nen Per­for­mance ü­ber­zeu­gen. Mit Kör­per­be­we­gun­gen ei­nes völ­lig an­de­ren Gen­res trat Dhéle Tchekpo Ag­be­tou auf. Er zeigte in sei­ner Dar­bie­tung "­Sear­ching" als So­list den Aus­druck­stanz. Mit stim­mungs­vol­ler Mu­sik un­ter­malt, kre­i­erte er eine mys­ti­sche Stim­mung und führte an­sch­ließend seine Gruppe "Wake Up OWL Young" zum Stück "Sa­phir" auf die Tanz­fläche. Das Quin­tett zeigte schnel­len Hip-Hop, ge­paart mit aus­drucks­star­ken Be­we­gun­gen. Ihr nächs­ter Büh­nen­auf­tritt führt sie Ende No­vem­ber als Gast zu "Hol­ly­wood in Bie­le­feld". (LM­H/lat)

vom 20.11.2019 | Ausgabe-Nr. 47A

