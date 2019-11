Tonnenweise Beton zum Ausruhen

Frei­ga­be: Fei­er­lich durch­schnei­den (von links) Frank Hil­ker (Stadt Det­mol­d), Chri­stoph Trappe (Schul­lei­ter) und Tho­mas Mahl­mann (z­di) das Ab­sperr­band um die neuen Be­ton­mö­bel. Im Hin­ter­grund freuen sich mit ih­nen Pro­fes­sor Man­fred Ren­nertz (TH OWL, mit Hut), Schü­ler der Pro­jekt­gruppe und die be­treu­en­den Leh­rer Se­bas­tian Jen­sen, Tho­mas Wal­ken­horst so­wie die TH-Stu­den­tin Ra­fika Met­ten­dorf. Fo­to: LMH weitere Bilder »

"­Zum drit­ten Mal gibt es nun diese Zu­sam­men­ar­beit mit der Tech­ni­schen Hoch­schu­le", freute sich Schul­lei­ter Chri­stoph Trappe an­läss­lich der Ein­wei­hung der Out­door-Sitz­mö­bel. Rund 20 Ge­samtschü­ler wa­ren von TH-Stu­den­ten von Pro­fes­sor Man­fred Ren­nertz bei der Ent­wick­lung der Mö­bel un­ter­stützt wor­den. "­Die Schü­ler wa­ren mit Leib und Seele da­bei", lobte TH-Stu­den­tin Ra­fika Met­ten­dorf. "Es sind auf je­den Fall Be­ga­bun­gen vor­han­den", bestätigte Prof. Ren­nertz. "Und nicht so starke hap­ti­sche De­fi­zi­te, wie ich sie bei man­chem mei­ner Erst­se­mes­ter er­le­ben durf­te. Da war noch sehr viel Ener­gie in den Fin­gern." So­gar die Ka­cheln für die Mo­sa­ike, die ei­nige der Sitz­mö­bel ver­zie­ren, hät­ten die Schü­ler per Hand selbst er­stellt. Ne­ben­bei hät­ten sie viel ü­ber die Ab­läufe in Werkstät­ten er­fah­ren. "Und un­sere Stu­den­ten lern­ten, wie man eine große Bau­stelle or­ga­ni­siert, " so Ren­nertz. Im­mer­hin habe das größte Ob­jekt etwa eine Tonne Ge­wicht, und selbst die klei­nen Hocker wö­gen schon je 250 Ki­lo­gramm. Diese ha­ben, ei­nem Schü­ler­wunsch ent­spre­chend, die Form ei­ner Ho­nig­bie­nen­wa­be. Die TH-Stu­den­ten hat­ten dazu Vor­schläge für die kon­krete Um­set­zung ge­macht. "­Teil­weise war recht auf­wen­di­ger Scha­lungs­bau nötig", resü­miert Prof. Ren­nertz. Frank Hil­ker von der Stadt be­dankte sich vor al­lem beim zdi für die Spende von rund 14.000 Eu­ro. Tho­mas Mahl­mann vom zdi er­klär­te, zwar keine Geld­sta­pel zu ha­ben, be­tonte aber "wenn man junge Men­schen früh mit Tech­nik in Ver­bin­dung brin­gen kann, ist das doch toll." (LMH)

vom 20.11.2019 | Ausgabe-Nr. 47A

