Sole und Kneipp machen Thomas Helmer wieder fit

Bei ei­ner Reha-The­ra­pie in Bad Sal­zu­flen hat sich der ehe­ma­lige Fuß­ball-Star Tho­mas Hel­mer von ei­nem schwe­ren Boo­ts­un­fall er­holt und seine Bein­mus­ku­la­tur wie­der in Form ge­bracht. Hier trai­ni­ter der 68-fa­che Na­tio­nal­spie­ler mit Ba­de­meis­te­rin, Mas­seu­rin und Kneipp-Ex­per­tin Anke Prante und Bad Sal­zu­flens Tou­ris­mus­di­rek­tor Ste­fan Krie­ger (im Hin­ter­grun­d). Fo­to: Staats­bad Sal­zu­flen GmbH weitere Bilder »

"Zwölf Wo­chen durfte ich mein rech­tes Bein ü­ber­haupt nicht be­we­gen – das Trai­ning in Bad Sal­zu­flen war jetzt meine erste Ein­heit nach der Ope­ra­tion. Be­son­ders beim Ba­lan­cie­ren habe ich ge­merkt, dass ich im Knie­be­reich an Mus­ku­la­tur ver­lo­ren ha­be", sagte Hel­mer, der in Bad Sal­zu­flen seine Ju­gend ver­bracht hat. Hel­mer er­kannte Par­al­le­len zum Pro­fisport: "Nach ei­ner schlim­men Ver­let­zung ist man zu Be­ginn im­mer ü­ber­vor­sich­tig und traut sich nicht, das Bein voll zu be­las­ten – so war es auch jetzt wie­der­." Doch Hel­mer kämpfte wie zu sei­ner großen Fuß­ball­zeit, als er im Zeit­raum von 1984 bis 1999 für Ar­mi­nia Bie­le­feld, Bo­rus­sia Dort­mund, Bay­ern Mün­chen und Her­tha BSC Ber­lin ins­ge­samt 425 Spiele in der 1. und 2. Fuß­ball-Bun­des­liga ab­sol­vier­te. Nach der be­kann­ten Lehre von Ge­sund­heits­pio­nier Se­bas­tian Kneipp trat der Fuß­ball-Eu­ro­pa­meis­ter von 1996 im Er­leb­nis-Kneipp-Par­cours im Stor­chen­gang mit hoch­ge­krem­pel­ten Ho­sen­bei­nen durch kal­tes Was­ser und lief sich bar­fuß auf Sand, Stei­nen und Tan­nen­zap­fen für wei­tere Reha-Maß­nah­men warm. Hel­mer trai­nierte ge­schwächte Mus­kel­grup­pen im Kur­park und dem Staats­bad Vi­tal­zen­trum zum Bei­spiel im Ther­mal­sole-Be­we­gungs­bad, beim per­sön­li­chen Auf­bau­trai­ning so­wie mit Kran­ken­gym­nas­tik. Er ent­spannte bei Aquafloa­ting, Un­ter­was­ser­mas­sage so­wie bei The­ra­pien in Ther­mal­so­le. "Wir ha­ben für Tho­mas Hel­mer ein um­fang­rei­ches Pro­gramm zu­sam­men­ge­stell­t", so Ste­fan Krie­ger, Kurdi­rek­tor der Stadt Bad Sal­zu­flen, die jähr­lich etwa zwei Mil­lio­nen Ta­ges­gäste be­su­chen. Die Lei­te­rin der Phy­sio­the­ra­pie, Su­sanne Vin­ke, schnürte mit ih­rem Team ein straf­fes Pa­ket, das es in sich hat­te. Vin­ke: "Wir woll­ten er­rei­chen, dass Tho­mas Hel­mer erst­mals wie­der an seine Gren­zen komm­t." Ener­gie­ge­la­den und gut­ge­launt trat Hel­mer nach zweitä­gi­ger Ex­press-Fit­ness-Kur in Bad Sal­zu­flen die Heim­fahrt zu sei­ner Fa­mi­lie nach Ham­burg an und ver­sprach, seine Hei­mat und den Sal­zu­fler Kur­park dem­nächst wie­der zu be­su­chen. (LMH)

vom 20.11.2019 | Ausgabe-Nr. 47A

