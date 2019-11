Vorsortierter Flohmarkt

Bad Sal­zu­flen. Nach zwei er­folg­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen in die­sem Jahr la­den die ev.-ref. Kir­chen­ge­meinde Syl­bach und die TSG Holz­hau­sen /Syl­bach zum Ab­schluss des Jah­res wie­der zu ei­nem Spiel­zeug­floh­markt. Am Sams­tag, 9. No­vem­ber, von 13 bis 15 Uhr wer­den auf zwei Ebe­nen in der Mehr­zweck­halle der TSG Spiel­wa­ren al­ler Art für drin­nen und draußen, Kin­der- und Ju­gend­bücher, Ge­sell­schaftss­pie­le, Vi­deo­spiele und Spiele­kon­so­len so­wie CDs, Kas­set­ten und DVDs (bis ein­sch­ließ­lich FSK 12) zu güns­ti­gen Prei­sen an­ge­bo­ten. In der Ca­fe­te­ria war­ten Kaf­fee und selbst­ge­ba­cke­ner Ku­chen auf die Be­su­cher. (LMH)

vom 06.11.2019 | Ausgabe-Nr. 45A

Drucken | Versenden