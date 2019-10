Power- Workout

Lem­go. Das neues An­ge­bot "­Power-Wor­k­out für Bauch, Beine und Po" der Volks­hoch­schule (V­HS) Det­mold-Lemgo bie­tet eine Kom­bi­na­tion aus in­ten­si­vem Mus­kel­trai­ning, bei dem die ge­samte Kör­per­mitte – also eben Bauch, Beine und Po – ge­stärkt wird, und ge­ziel­ten Wor­k­outs, die Fett­pols­ter und -de­pots re­du­zie­ren. Darü­ber hin­aus er­hal­ten Teil­neh­mende In­for­ma­tio­nen ü­ber eine ge­sun­de, dem Mus­ke­lauf­bau dien­li­che Ernährung. ­Der Kur­sus un­ter der Num­mer 1920-L3802, der sich an Frauen und Män­ner je­den Al­ters und je­den Trai­nings­le­vels rich­tet, be­ginnt am Diens­tag, 29. Ok­to­ber um 9.30 Uhr in der Ga­le­rie der Al­ten Ab­tei. In­fos und An­mel­dun­gen un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261) 213121 oder on­line un­ter "ww­w.vhs-det­mold-lem­go.­de". (LMH)

vom 23.10.2019 | Ausgabe-Nr. 43A

