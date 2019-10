Fußballreise

Pa­der­born. Sven Pis­tor ist der Bruce Lee des Fuß­balls. Nach "Al­les Voll­pfos­ten!" mel­det er sich kamp­fes­lus­tig mit sei­nem neuen Büh­nen­pro­gramm "Voll­pfos­ten Re­loa­de­d!!!" zurück - und es gibt wie­der voll auf die Zwölf! Am Frei­tag, 24. Ja­nuar 2020 um 20 Uhr kommt er in den Au­di­max der Uni­ver­sität Pa­der­born. Frei nach Schal­kes Klaus Täu­ber ist es nun an der Zeit, "Köpfe mit Nä­geln" zu ma­chen. Pis­tors Büh­nens­how ist eine wilde Fuß­ball­reise in Wort und Bild, zwi­schen Poe­sie und Fan­kul­tur. Ge­spielt wird ü­b­ri­gens auch. Pis­tor for­dert das Pu­bli­kum her­aus, denn was wäre schon ein Fuß­ball­abend ohne ein ech­tes Klug­scheißer-Quiz? (EM)

vom 23.10.2019 | Ausgabe-Nr. 43A

