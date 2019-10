Kurzfristige Sperrungen

Det­mold. Im Be­reich der Hein­rich-Drake-Straße und des an­lie­gen­den Park­plat­zes fin­den ab Mitt­wo­ch, 23. Ok­to­ber ve­ge­ta­ti­ons­tech­ni­sche Vor­un­ter­su­chun­gen mit ei­nem Saug­bag­ger im Be­reich der Hein­rich-Drake-Straße und des an­lie­gen­den Park­plat­zes statt. Diese Un­ter­su­chun­gen sind Grund­lage für das Gut­ach­ten, wel­ches eine Aus­sage dazu tref­fen soll, wel­che Maß­nah­men not­wen­dig sind, um die Bäume bei den an­ge­dach­ten Um­bau­maß­nah­men an der Hein­rich-Drake –Straße zu er­hal­ten. Die Un­ter­su­chun­gen wer­den ent­lang der Baum­reihe zwi­schen Hein­rich-Drake-Straße und auf dem Park­platz am Ge­richt durch­ge­führt. Es ist vor­ge­se­hen, den Park­platz am Mitt­woch und Don­ners­tag je­weils halb­sei­tig zu sper­ren. Der ge­samte Parkraum ist darü­ber hin­aus vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag ,25. Ok­to­ber nur ein­ge­schränkt nutz­bar. Im Be­reich der Hein­rich-Drake-Straße wird es zu­sätz­li­che punk­tu­elle Sper­run­gen ge­ben. "Wir bit­ten um Ver­ständ­nis­", so Pres­se­spre­che­rin Pe­tra Schrö­der-Hei­d­rich. (EM)

