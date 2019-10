Hexen, Lumpen, Trunkenbolde Führung mit Taschenlampe

Det­mold. Der letzte öf­fent­li­che Er­leb­nis­gang "He­xen, Lum­pen, Trun­ken­bol­de" des Jah­res fin­det am Frei­tag, 25. Ok­to­ber, um 18.30 Uhr statt. Hen­ning Diek­mann als "Fried­rich der Tür­mer" führt in etwa an­dert­halb Stun­den durch "­fins­tere Zei­ten der Det­mol­der Ge­schich­te". Treff­punkt ist an der Rat­haustreppe Markt­platz, Er­wach­sene zah­len 6 Euro (er­mäßigt 3 Eu­ro). Eine An­mel­dung ist nicht er­for­der­lich. (LMH) Det­mold. "Ich sehe was, was Du nicht siehst. Tiere im Dun­keln!" lau­tet das Motto der nächs­ten Ta­schen­lam­pen­führung für die ganze Fa­mi­lie durch die Na­tur­kunde-Samm­lung des Lip­pi­schen Lan­des­mu­se­ums an der Amei­de. Sie star­tet am Sams­tag, 26. Ok­to­ber, um 16.30 Uhr. Wer mit­ma­chen möch­te, zahlt 3 Euro zu­züg­lich Ein­tritt. Da bei die­sem An­ge­bot nur be­grenzt Plätze frei sind, wird um An­mel­dung ge­be­ten un­ter der Ruf­num­mer (05231) 99250 oder per E-Mail an "­shop@lip­pi­sches-lan­des­mu­se­um.­de". (LMH)

vom 23.10.2019 | Ausgabe-Nr. 43A

