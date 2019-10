Frauenbiografie

Det­mold. Die Frau­en­be­ra­tungs­stelle Al­raune bie­tet am Diens­tag, 29. Ok­to­ber, um 18.30 Uhr einen Vor­trag für Frauen ü­ber das Thema Bio­gra­fie-Sen­si­bi­lität an. An die­sem Abend wird es darum ge­hen, wie wir an­dere Men­schen und uns selbst vor dem Hin­ter­grund un­se­rer je­wei­li­gen Le­bens­ge­schichte wahr­neh­men und leich­ter ver­ste­hen kön­nen. Bio­gra­fie­sen­si­bi­lität könne er­hel­lend und er­mu­ti­gend sein und Le­ben­dig­keit ins Le­ben tra­gen. Eine schrift­li­che An­mel­dung ist er­for­der­lich. Wei­tere In­for­ma­tio­nen im Büro der Frau­en­be­ra­tungs­stelle un­ter der Ruf­num­mer (05231) 20177 oder "ww­w.al­raune-frau­en­be­ra­tung.­de". (LMH)

vom 23.10.2019 | Ausgabe-Nr. 43A

