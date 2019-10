Mit Bier und Brezeln

Bad Sal­zu­flen. Das Awo-Se­nio­ren­zen­trum Fei­er­abend­haus fei­ert Ok­to­ber­fest: In zünf­ti­gen Le­der­ho­sen bei Bre­zeln und Bier gibt es am Sams­tag, 26. Ok­to­ber eine "­Mords­gau­di" mit Li­ve­mu­sik des Duos "Udo Brün­trup & Co." für Se­nio­ren und alle in­ter­es­sier­ten Gäs­te. Los geht es um 16 Uhr im Kaf­feestüb­chen "­Jo­han­na". Der Ein­tritt ist frei. (LMH)

vom 23.10.2019 | Ausgabe-Nr. 43A

