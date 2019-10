Vollmachten und Verfügungen

Oer­ling­hau­sen. Wofür kann oder soll man Vor­sorge tref­fen? Was ist eine Ge­ne­ral­voll­macht? Was ist eine Be­treu­ungs­ver­fü­gung? Was ist eine Pa­ti­en­ten­ver­fü­gung? Wel­che no­ta­ri­el­len Kos­ten ent­ste­hen für die Vor­sor­ge? Diese und wei­tere Fra­gen be­han­delt Rechts­an­wäl­tin Ann-Chris­tin Thiele am Diens­tag, 29. Ok­to­ber, von 19 bis 20.30 Uhr in ei­ner Ver­an­stal­tung der VHS im Bür­ger­haus Oer­ling­hau­sen. An­mel­dung un­ter (0 52 02) 54 34 oder on­line auf "ww­w.vhs-lw.­de". (LMH)

vom 19.10.2019 | Ausgabe-Nr. 42B

