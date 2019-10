Kleidersammlung

Lügde-Fal­ken­ha­gen. Die ev.-ref. Kir­chen­ge­meinde Fal­ken­ha­gen führt in der Zeit vom 21. bis 26. Ok­to­ber eine Klei­der­samm­lung für die Stif­tung Eben-Ezer durch. Gut er­hal­tene Her­ren-, Da­men- und Kin­der­klei­dung, Un­ter­wä­sche, Tischwä­sche, Bett­wä­sche, sons­tige Tex­ti­lien und Schuhe kön­nen in die­ser Zeit in Plas­tiksä­cken ver­packt im Kreuz­gang der Klos­ter­kir­che ab­ge­ge­ben wer­den. Klei­der­sä­cke lie­gen in den Ge­schäf­ten und Ban­ken der Kir­chen­ge­meinde so­wie in der Kir­che und im Ge­mein­de­büro aus. "­Mit Ih­rer Klei­der­spende un­ter­stüt­zen Sie die Ar­beit der Stif­tung Eben-Ezer mit geis­tig und mehr­fach be­hin­der­ten Men­schen", er­klärt die Kir­chen­ge­mein­de. (LMH)

vom 19.10.2019 | Ausgabe-Nr. 42B

