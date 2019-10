"STOPP mit lustig"

Det­mold. Die Prä­ven­ti­ons­ak­tion "­STOPP mit Lus­tig – Ge­gen Beläs­ti­gun­gen in Schwimm­bä­dern" fin­det er­neut am Mon­tag, 21. Ok­to­ber, im Frei­zeit­bad Aqua­lip, Ge­org-Weerth-Straße, statt. Das bunte Glücks­rad dreht sich in der Zeit zwi­schen 14 und 18 Uhr für Kin­der und Ju­gend­li­che im Al­ter von sechs bis 18 Jah­ren. In­ter­essante In­for­ma­tion lie­gen außer­dem für die Er­wach­se­nen aus. Ver­an­stal­tet wird die kos­ten­lose Ak­tion von pro fa­mi­lia Lip­pe–­Det­mold, der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe so­wie der Gleich­stel­lungs­stelle der Stadt Det­mold mit Un­ter­stüt­zung des Stadt­ju­gend­am­tes. Für Rück­fra­gen ste­hen die Ver­an­stal­ter zur Ver­fü­gung un­ter z (0 52 31) 33 0 24 oder (0 52 31) 26 8 41. (LMH)

vom 19.10.2019 | Ausgabe-Nr. 42B

